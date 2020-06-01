13:25 (мск), источник: RNS
Захарова ответила на обвинения в причастности России к протестам в США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание бывшего советника американского
«Некоторое время назад ваши коллеги по партии совершили фатальную ошибку, когда решили обвинять Россию абсолютно во всем, что им не нравилось. Хиллари Клинтон и команда Обамы убедили себя и пытались убедить мир в том, что внутренние проблемы в США созданы и поощряются внешней силой: Россией», — написала Захарова на своей странице в Facebook.
«Вы повторяете эту ошибку сегодня вместе с репортером CNN, используя грязные методы информационной манипуляции, такие как фальшивые новости с полным отсутствием фактов, подтверждающих ваше утверждение. Ваше интервью CNN — идеальный пример безграничной пропаганды», — добавила она.
Ранее Райс, комментируя беспорядки в США, заявила, что протесты проходят по «российскому сценарию».
«Это прямо по российскому сценарию. Мы не можем позволить экстремистам, иностранным актерам отвлекать от реальных проблем, которые у нас есть в стране. Они берутся за любой спорный, болезненный вопрос … и поддерживают обе стороны, их цель — не просто привести в замешательство Соединенные Штаты, их цель — нас разделить», — заявила Сьюзан Райс в эфире телеканала CNN.
Протесты в США начались
Впоследствии полицейских, запечатленных на видео, уволили. Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей заявил о необходимости привлечь к уголовной ответственности офицера, который давил на шею Флойда коленом.