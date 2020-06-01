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14:46 (мск), источник: Интерфакс

Мишустин назвал данные по коронавирусу в РФ поводом для «осторожного оптимизма»

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU — Распространение коронавируса в России постепенно идет на спад, поступающие данные дают основание для осторожного оптимизма, однако необходимо готовиться к любому развитию ситуации, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:32 MSK, 01.06
Инфицировано414 878+9 035
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
19.051.06
Скончалось4 855+162
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
19.051.06
Выздоровело175 877+3 994
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
19.051.06
Инфицировано6 193 548+105 646
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
19.051.06
Скончалось372 479+2 852
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
19.051.06
Выздоровело2 656 267+73 883
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
19.051.06
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Источник: РИА "Новости"

«Ситуация с коронавирусной инфекций в целом по стране остается стабильной, по оценкам экспертов, распространение вируса постепенно идет на спад», — сказал Мишустин на заседании президиума совета по борьбе с COVID-19 при правительстве РФ.

Он напомнил, что уже неделю в целом по стране прирост заболеваемости коронавирусом в сутки не превышает 2,3%, а в некоторых регионах — и 2%. Речь идет о Москве, Севастополе, республиках Крым, Северная Осетия, Чечня, Мурманской, Астраханской и Магаданской областях.

Такая динамика позволила 19 субъектам Федерации начать постепенную отмену карантинных ограничений, еще 25 регионов готовы и планируют такие действия.
Михаил Мишустин
премьер-министр РФ
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По его словам, система здравоохранения страны была оперативно настроена на борьбу с коронавирусом, в результате создан значительный резерв для лечения больных этой инфекцией. «Всего на сегодня имеется 180 тысяч коек такого профиля. В настоящее время это достаточный запас для наших регионов», — сказал Мишустин, отметив, что такой резерв позволяет медицинским организациям страны постепенно возвращаться в обычный режим работы.

В то же время Мишустин подчеркнул, что правительство продолжает мониторить ситуацию с распространением инфекции. «Подчеркну, мы должны быть готовы к любому развитию событий», — сказал премьер.

По данным оперштаба на 1 июня, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 9 035 человек. У 40,1% новых пациентов не было клинических проявлений болезни. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 414 878 случаев коронавирусной инфекции.

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