14:50 (мск), источник: ТАСС
Порошенко назвал включение его в список миллиардеров «спецоперацией по дискредитации»
При этом сам
КИЕВ, 1 июня. /ТАСС/. Бывший президент Украины Петр Порошенко расценил как попытку дискредитации включение его журналом «Forbes Украина» в тройку богатейших украинцев с состоянием в $1,4 млрд. Об этом говорится в заявлении
«Возвращение Порошенко в рейтинг миллиардеров, когда он буквально за последние дни мая 2020 года “разбогател” на сотни миллионов долларов, это спецоперация с целью дискредитации лидера оппозиции», — говорится в заявлении
«Ключевую роль в этой операции сыграл член политсовета “Движения новых сил” и
В конце мая журнал «Forbes Украина», который после четырехлетнего перерыва вновь начал выходить в стране, опубликовал рейтинг богатейших украинцев. Первые три места в нем заняли предприниматели Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и Петр Порошенко. Последний, чьим главным активом остается кондитерская корпорация «Рошен», с момента публикации в 2016 году последнего рейтинга миллиардеров приумножил свое состояние на $540 млн и поднялся с шестой строки на третью. По сообщению украинских СМИ, Порошенко в последние месяцы переоформил часть активов на своего сына.
Заявление
Журнал «Forbes Украина» издается по лицензии американского Forbes. Главный редактор «Forbes Украина» Владимир Федорин заявил украинскому Общественному ТВ, что при составлении рейтинга украинских миллиардеров издание основывалась на оценке американской версии журнала, в которой Порошенко приведен в списке богатейших людей планеты под номером 1284 с состоянием в $1,4 млрд.