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16:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин назначил голосование по поправкам к Конституции на 1 июля

Президент России Владимир Путин объявил дату проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции. Голосование состоится 1 июля, заявил президент на совещании с рабочей группой по подготовке поправок.

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9035
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135
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90218
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94059
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19.051.06
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Источник: Пресс-служба Президента России

Председатель ЦИК России Элла Памфилова на совещании заявила, что 1 июля — оптимальная для голосования дата. Владимир Путин согласился с этим.

Голосование должно продлиться неделю, считает Памфилова. «Мы предлагаем провести голосование не только в тот день в дату, но и в течение шести дней до этого основного дня. В общей сложности предлагаем, чтобы у наших граждан, потенциальных участников голосования, была возможность проголосовать, когда им наиболее удобно, в течение семи дней, чтобы минимизировать контакты и свести практически к нулю заражение во время голосования», — сказала она.

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Памфилова предложила провести голосование как в помещениях, так и вне их и на мобильных участках, также она заверила, что ЦИК решил не применять голосование по почте.

«Нам нужно 30 дней с момента объявления даты голосования по Конституции, нужно отработать механизмы безопасности граждан от коронавируса», — заявил президент в ответ на предложение сопредседателя рабочей группы, сенатора Андрея Клишаса провести голосование в конце июня.

Путин также напомнил, что были предложения провести голосование в день парада. «Не надо ничего смешивать. Парад Победы — это святое дело!» — сказал президент.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что проведение голосования не приведет к ухудшению эпидемиологической ситуации в стране. Она отметила, что к 1 июля пройдет еще два инкубационных периода. «Мы вместе с коллегами смотрели и международный опыт, мы запрашивали позицию наших ученых-экспертов и выработали те рекомендации, которые на наш взгляд позволят не просто минимизировать, а исключить риски распространения при проведении этого дня голосования», — сказала госпожа Попова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что 1 июля будет выходным днем.

Напомним, голосование по поправкам к Конституции было назначено на 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса было перенесено. 28 мая ЦИК утвердил рекомендации Роспотребнадзора по организации голосования. Кроме того, ЦИК может упростить саму процедуру голосования.

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