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07:40 (мск), источник: Известия

В Белом доме рассказали о разговоре Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с главой российского государства Владимиром Путиным затронул тему пандемии коронавируса и ее экономических последствий. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

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Источник: AP 2020

«Президент США провел телефонный разговор с президентом России. Президенты обсудили последние усилия в борьбе с пандемией коронавируса и открытие мировых экономик», — написал он в своем Twitter.

По словам Дира, Трамп также акцентировал внимание на необходимости эффективного контроля над вооружениями. Кроме того, лидеры обсудили текущий прогресс по созыву G7.

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В этот же день о разговоре Путина с его американским коллегой сообщила пресс-служба Кремля. Указано, что российский лидер поздравил Трампа с состоявшимся 30 мая успешным запуском пилотируемого космического корабля Crew Dragon, доставившего американских астронавтов на МКС.

Кроме того, Путин отметил важность активизации диалога в области стратегической стабильности. Президенты также договорились о продолжении контактов на различных уровнях.

Также в ходе телефонного разговора они обсудили нефтяной рынок и соглашение ОПЕК+. Лидеры государств констатировали, что оно ведет к восстановлению спроса и стабилизации цен.

Помимо этого, Трамп проинформировал российского лидера о своей идее проведения саммита G7 с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Южной Кореи.

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