08:48 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Китай воздержится от американской еды
Будущее торговой сделки КНР—США оказалось под вопросом.
Китайские госкомпании приостановили закупки американского продовольствия в ответ на решение Вашингтона лишить Гонконг привилегированного статуса при двусторонней торговле. Дальнейшее развитие этого конфликта может привести к разрыву первой части торговой сделки между США и КНР, заключенной в январе этого года после сложных и продолжительных переговоров. Новое обострение двусторонних отношений КНР—США происходит на фоне углубления спада мировой торговли.
Китайские госкомпании получили от властей КНР указание остановить закупки свинины и сои из США в рамках реализации первой фазы торговой сделки двух стран, сообщили вчера агентства Reuters и Bloomberg со ссылкой на свои источники. Причиной такого шага стали меры Вашингтона, принятые в связи с одобрением Всекитайским собранием народных представителей (высший законодательный орган КНР) резолюции о выработке закона о национальной безопасности в Гонконге.
29 мая Дональд Трамп объявил, что США лишат Гонконг привилегированного статуса и экономических льгот — так как
По ее условиям Китай должен нарастить объем закупок в обмен на отказ Вашингтона от проведения последнего раунда повышения пошлин и снижения вдвое (до 7,5%) тарифа на часть китайского импорта в объеме $112 млрд. Китай в январе пообещал существенно — не менее чем на $200 млрд — нарастить импорт из США в ближайшие два года по сравнению с уровнем 2017 года (тогда поставки товаров составили $130 млрд, услуг — $56 млрд).
В первую очередь это предусматривает рост импорта энергоносителей на сумму примерно $50 млрд за два года, продукции машиностроения — на $80 млрд, услуг — на $35 млрд, агропродукции — на $32 млрд. По данным американского Минсельхоза, в первом квартале 2020 года Китай купил у США соевых бобов на $1 млрд, свинины — на $691 млн.
Отметим, что непосредственное влияние изменения статуса Гонконга на торговлю с США будет не таким уж и большим — в 2019 году гонконгский экспорт (по факту — реэкспорт из Китая) в США уже сократился на 15% (до $39 млрд), а импорт — на 8% (до $27,3 млрд). Как указывают в ING Bank, более чувствительным будет ограничение на трансфер американских технологий, распространение на Гонконг «экспортного контроля» — особенно в части технологий двойного назначения.
Новые противоречия в двусторонних отношениях КНР—США возникли на фоне углубления спада мировой торговли.
При этом корреляция между объемами торговли и наличием в той или иной стране карантинных мер оказалась слабой, что свидетельствует о глобализации спада. В частности, хотя у Китая в апреле экспорт уже восстановился (рост составил 3,5% год к году), импорт остался ниже прошлогодних показателей — минус 14,7%.
Татьяна Едовина