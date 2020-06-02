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08:48 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Китай воздержится от американской еды

Будущее торговой сделки КНР—США оказалось под вопросом.

Источник: AP 2020

Китайские госкомпании приостановили закупки американского продовольствия в ответ на решение Вашингтона лишить Гонконг привилегированного статуса при двусторонней торговле. Дальнейшее развитие этого конфликта может привести к разрыву первой части торговой сделки между США и КНР, заключенной в январе этого года после сложных и продолжительных переговоров. Новое обострение двусторонних отношений КНР—США происходит на фоне углубления спада мировой торговли.

Китайские госкомпании получили от властей КНР указание остановить закупки свинины и сои из США в рамках реализации первой фазы торговой сделки двух стран, сообщили вчера агентства Reuters и Bloomberg со ссылкой на свои источники. Причиной такого шага стали меры Вашингтона, принятые в связи с одобрением Всекитайским собранием народных представителей (высший законодательный орган КНР) резолюции о выработке закона о национальной безопасности в Гонконге.

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29 мая Дональд Трамп объявил, что США лишат Гонконг привилегированного статуса и экономических льгот — так как из-за действий Пекина теперь он перестает быть обособленной частью КНР. «Мы начнем рассматривать отказ от ряда привилегий», — заявил тогда американский президент. Речь идет о контроле за экспортом, об использовании технологий двойного назначения, а также о таможенном оформлении товаров (сейчас Гонконг рассматривается США как отдельная от материкового Китая таможенная территория). Также Дональд Трамп анонсировал введение санкций в отношении должностных лиц Китая и Гонконга, которые, по мнению Вашингтона, «прямо или косвенно причастны» к ущемлению автономии этого Специального административного района КНР.

Нынешний отказ от закупок американского продовольствия может привести к развалу торговой сделки между США и Китаем, заключенной в январе этого года.

По ее условиям Китай должен нарастить объем закупок в обмен на отказ Вашингтона от проведения последнего раунда повышения пошлин и снижения вдвое (до 7,5%) тарифа на часть китайского импорта в объеме $112 млрд. Китай в январе пообещал существенно — не менее чем на $200 млрд — нарастить импорт из США в ближайшие два года по сравнению с уровнем 2017 года (тогда поставки товаров составили $130 млрд, услуг — $56 млрд).

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В первую очередь это предусматривает рост импорта энергоносителей на сумму примерно $50 млрд за два года, продукции машиностроения — на $80 млрд, услуг — на $35 млрд, агропродукции — на $32 млрд. По данным американского Минсельхоза, в первом квартале 2020 года Китай купил у США соевых бобов на $1 млрд, свинины — на $691 млн.

Отметим, что непосредственное влияние изменения статуса Гонконга на торговлю с США будет не таким уж и большим — в 2019 году гонконгский экспорт (по факту — реэкспорт из Китая) в США уже сократился на 15% (до $39 млрд), а импорт — на 8% (до $27,3 млрд). Как указывают в ING Bank, более чувствительным будет ограничение на трансфер американских технологий, распространение на Гонконг «экспортного контроля» — особенно в части технологий двойного назначения.

Новые противоречия в двусторонних отношениях КНР—США возникли на фоне углубления спада мировой торговли.

По оценке Всемирного банка, глобальный экспорт в марте 2020 года сократился на 11,9% год к году.

При этом корреляция между объемами торговли и наличием в той или иной стране карантинных мер оказалась слабой, что свидетельствует о глобализации спада. В частности, хотя у Китая в апреле экспорт уже восстановился (рост составил 3,5% год к году), импорт остался ниже прошлогодних показателей — минус 14,7%.

Татьяна Едовина

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08:57 (мск)© Ньюстюб
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