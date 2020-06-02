Украина предложила США и Британии вести переговоры по Донбассу без России

В данной статье Резников предложил в качестве формата переговоров по Донбассу новый «будапештский формат». По его словам, возвращение к рамкам Будапештского меморандума «стало бы шагом в правильном направлении».
«Мы должны сейчас рассмотреть возвращение к будапештскому формату. На первых порах консультации должны проходить без участия России, учитывая, что Москва отказалась от своего статуса гаранта, чтобы стать оккупационной силой», — написал вице-премьер.
При этом, утверждает он, со временем «будапештский формат даст возможность для нового взаимодействия с Кремлем».
Резников подчеркнул, что Киев не собирается выходить из переговоров в минском формате, так как он позволяет производить обмен удерживаемыми лицами. Но «будапештский формат», по мнению политика, даст Украине возможность «привлечь к ответственности страну-агрессора», каковой Киев считает Россию, а также заручиться «качественно новым уровнем военной и технической поддержки».
Резников также высказал мнение, что переговоры в таком формате могут быть полезны и для России, так как дадут ей возможность восстановить якобы утраченное «доверие международного сообщества».
Россия, США, Украина и Великобритания подписали Будапештский меморандум в 1994 году. По этому документу, Киев присоединялся к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал. Москва, Вашингтон и Лондон гарантировали Украине при этом безопасность.