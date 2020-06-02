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08:09 (мск), источник: RNS

Украина предложила США и Британии вести переговоры по Донбассу без России

В переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе должны участвовать Киев, Вашингтон и Лондон. В первое время Россию к ним допускать не следует. Об этом вице-премьер Украины и фактический глава украинской делегации на переговорах в минском формате Алексей Резников написал в статье, опубликованной на сайте Атлантического совета — исследовательского центра, работающего под эгидой НАТО.

Источник: Reuters

В данной статье Резников предложил в качестве формата переговоров по Донбассу новый «будапештский формат». По его словам, возвращение к рамкам Будапештского меморандума «стало бы шагом в правильном направлении».

«Мы должны сейчас рассмотреть возвращение к будапештскому формату. На первых порах консультации должны проходить без участия России, учитывая, что Москва отказалась от своего статуса гаранта, чтобы стать оккупационной силой», — написал вице-премьер.

При этом, утверждает он, со временем «будапештский формат даст возможность для нового взаимодействия с Кремлем».
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Резников подчеркнул, что Киев не собирается выходить из переговоров в минском формате, так как он позволяет производить обмен удерживаемыми лицами. Но «будапештский формат», по мнению политика, даст Украине возможность «привлечь к ответственности страну-агрессора», каковой Киев считает Россию, а также заручиться «качественно новым уровнем военной и технической поддержки».

Резников также высказал мнение, что переговоры в таком формате могут быть полезны и для России, так как дадут ей возможность восстановить якобы утраченное «доверие международного сообщества».

Россия, США, Украина и Великобритания подписали Будапештский меморандум в 1994 году. По этому документу, Киев присоединялся к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал. Москва, Вашингтон и Лондон гарантировали Украине при этом безопасность.

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