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14:09 (мск), источник: РИА Новости

ЦИК одобрил изменения в порядок проведения голосования по поправкам

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. ЦИК возобновил подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию, а также принял изменения в порядок его проведения.

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Источник: РИА Новости

«Мы возобновляем активную фазу. То есть мы имеем право назначать все наши действия: сбор заявлений и так далее», — сказала председатель Элла Памфилова на заседании.

Накануне Владимир Путин назначил голосование на 1 июля, призвал россиян принять в нем активное участие, а также поручил профильным организациям обеспечить полную безопасность.

ЦИК и Роспотребнадзор разработали рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности всех участников процесса.

В частности, из них следует, что наблюдатели и журналисты должны располагаться в полутора-двух метрах от входа, столов, кабин и стационарных ящиков, при этом у них должен быть полный обзор действия избирательной комиссии.

В течение дня всем находящимся на участке будут измерять температуру. Перед проходом к месту голосования должен располагаться пункт для дезинфекции рук и выдачи масок и перчаток.
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Гражданам, пришедшим голосовать, придется кратковременно снять маску при предъявлении документов, удостоверяющих личность. Но не надо передавать паспорт в руки члену комиссии (который также должен быть в маске и перчатках), достаточно будет самому раскрыть и продемонстрировать необходимые страницы.

Кроме того, указывается, что вся процедура для одного избирателя не должна превышать 15 минут. Ручки черного или синего цвета по возможности лучше приносить с собой.

Помимо этого, предусмотрена процедура голосования на дому: члены участковой комиссии будут одеты в защитные халаты, перчатки, маски, а лицо будет защищать специальный пластиковый экран. Также состоится голосование за рубежом, что должны обеспечить дипмиссии, подчеркнула Памфилова.

В заключение она напомнила, что в бюллетене будет только один вопрос сразу по всем поправкам.
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В марте Госдума, а затем и Совет Федерации приняли документ о поправке в Основной закон. Изложенные в нем предложения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.

Законопроектом также вводится новая для России процедура — общероссийское голосование. Изначально его назначили на 22 апреля, но затем отложили из-за сложной эпидемиологической обстановки.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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Следите за развитием темы Поправки в Конституцию
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