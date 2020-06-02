ЦИК одобрил изменения в порядок проведения голосования по поправкам

«Мы возобновляем активную фазу. То есть мы имеем право назначать все наши действия: сбор заявлений и так далее», — сказала председатель Элла Памфилова на заседании.
Накануне Владимир Путин назначил голосование на 1 июля, призвал россиян принять в нем активное участие, а также поручил профильным организациям обеспечить полную безопасность.
ЦИК и Роспотребнадзор разработали рекомендации по обеспечению
В частности, из них следует, что наблюдатели и журналисты должны располагаться в
Гражданам, пришедшим голосовать, придется кратковременно снять маску при предъявлении документов, удостоверяющих личность. Но не надо передавать паспорт в руки члену комиссии (который также должен быть в маске и перчатках), достаточно будет самому раскрыть и продемонстрировать необходимые страницы.
Кроме того, указывается, что вся процедура для одного избирателя не должна превышать 15 минут. Ручки черного или синего цвета по возможности лучше приносить с собой.
Помимо этого, предусмотрена процедура голосования на дому: члены участковой комиссии будут одеты в защитные халаты, перчатки, маски, а лицо будет защищать специальный пластиковый экран. Также состоится голосование за рубежом, что должны обеспечить дипмиссии, подчеркнула Памфилова.
В марте Госдума, а затем и Совет Федерации приняли документ о поправке в Основной закон. Изложенные в нем предложения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.
Законопроектом также вводится новая для России процедура — общероссийское голосование. Изначально его назначили на 22 апреля, но затем отложили
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