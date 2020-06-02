Мишустин представил план по восстановлению экономики

Президент подчеркнул, что цель государства сейчас не только стабилизировать ситуацию, главное — поддержать население и бизнес.
Нужно добиться и долгосрочных структурных изменений в российской экономике, качественно новой динамики в достижении ключевых целей национального развития, а это, прежде всего, благополучие граждан, российских семей.
Владимир Путинпрезидент РФ
Мишустин, в свою очередь, отметил, что в плане содержится комплекс различных мер, к концу периода восстановления экономика должна перейти к росту выше докризисного.
Всего документ содержит около 500 пунктов, стоимость его реализации — примерно пять триллионов рублей.
План состоит из трех этапов:
Согласно документу, поступившему в распоряжение РИА Новости, общенациональный план восстановления экономики предполагает снижение безработицы до уровня не более пяти процентов на конец 2021 года.
Разработать общенациональный план действий по восстановлению экономики после ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, Путин поручил в конце апреля.
Президент подчеркивал, что важнейшие задачи документа — поддержание спроса и загрузка производственных мощностей. Как пояснил глава государства, безработица говорит о том, что мощности экономики недозагружены, сохраняется существенный дефицит спроса.
С начала эпидемии коронавирус в России диагностировали у 423 741 человека, из них более 186 тысяч выздоровели, 5037 пациентов скончались.