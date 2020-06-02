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14:54 (мск), источник: РИА Новости

Мишустин представил план по восстановлению экономики

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Владимир Путин обсудил с премьером Михаилом Мишустиным детали плана по восстановлению российской экономики от последствий пандемии коронавируса.

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Источник: РИА Новости

Президент подчеркнул, что цель государства сейчас не только стабилизировать ситуацию, главное — поддержать население и бизнес.

Нужно добиться и долгосрочных структурных изменений в российской экономике, качественно новой динамики в достижении ключевых целей национального развития, а это, прежде всего, благополучие граждан, российских семей.
Владимир Путин
президент РФ

Мишустин, в свою очередь, отметил, что в плане содержится комплекс различных мер, к концу периода восстановления экономика должна перейти к росту выше докризисного.

Всего документ содержит около 500 пунктов, стоимость его реализации — примерно пять триллионов рублей.

План состоит из трех этапов:

  • До конца 2020 года ситуация должна стабилизироваться.
  • Со второго квартала 2021 года начнется восстановление.
  • В четвертом квартале 2021 года экономика перейдет к росту.
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Согласно документу, поступившему в распоряжение РИА Новости, общенациональный план восстановления экономики предполагает снижение безработицы до уровня не более пяти процентов на конец 2021 года.

Разработать общенациональный план действий по восстановлению экономики после ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, Путин поручил в конце апреля.

Президент подчеркивал, что важнейшие задачи документа — поддержание спроса и загрузка производственных мощностей. Как пояснил глава государства, безработица говорит о том, что мощности экономики недозагружены, сохраняется существенный дефицит спроса.

По прогнозу Минэкономразвития, российская экономика в 2020 году снизится на пять процентов. В следующем году министерство ожидает роста ВВП на 2,8 процента.

С начала эпидемии коронавирус в России диагностировали у 423 741 человека, из них более 186 тысяч выздоровели, 5037 пациентов скончались.

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