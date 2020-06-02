18:44 (мск), источник: РБК
Россия определила главные угрозы в стратегии ядерного сдерживания
К ним отнесены наращивание противником сил у границ страны, неконтролируемое распространение ядерного оружия, а также размещение средств ПРО в космосе.
Президент Владимир Путин подписал указ, утверждающий основы государственной политики России в области ядерного сдерживания. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Страна может применить ядерное оружие в случае, если его или иное оружие массового поражения используют против России и союзников, при атаке противника на критически важные государственные и военные объекты, а также при неядерной агрессии против России, которая поставит под угрозу существование государства.
Прежняя редакция основ госполитики в области ядерного сдерживания была утверждена в 2010 году Дмитрием Медведевым, который тогда занимал должность президента страны. Документ действовал до 2020 года. Тогда же он утвердил и Военную доктрину России.
Сейчас в стране действует Военная доктрина, утвержденная Путиным в 2014 году. В этом документе говорится, что Россия может использовать ядерное оружие «в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения». Это также касается агрессии с применением обычного оружия, если «под угрозу поставлено само существование государства».