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00:25 (мск), источник: Интерфакс

Мишустин поручил проверить применение «коронавирусных» правовых актов на предмет соблюдения прав граждан

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU — Нормативные акты, принятые в период эпидемии коронавируса, будут проанализированы с участием юристов на предмет соблюдения прав и интересов граждан.

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Источник: РИА "Новости"

Соответствующее поручение премьера РФ Михаила Мишустина по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса опубликовано на сайте кабинета министров.

Поручение касается, в том числе, указов мэра Москвы.

«Минюсту, Минздраву, Роспотребнадзору проанализировать совместно с правительством Москвы и экспертным юридическим сообществом практику применения нормативных правовых актов (в том числе указов мэра Москвы), принятых в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ, обратив особое внимание на положения, в наибольшей степени затрагивающие права и интересы граждан», — говорится в поручении.

В нем подчеркивается необходимость «обеспечить информационное сопровождение данной работы».

Доклад о проделанной работе должен быть представлен в правительство до 8 июня.

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