Мишустин поручил проверить применение «коронавирусных» правовых актов на предмет соблюдения прав граждан

Соответствующее поручение премьера РФ Михаила Мишустина по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса опубликовано на сайте кабинета министров.
Поручение касается, в том числе, указов мэра Москвы.
«Минюсту, Минздраву, Роспотребнадзору проанализировать совместно с правительством Москвы и экспертным юридическим сообществом практику применения нормативных правовых актов (в том числе указов мэра Москвы), принятых в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ, обратив особое внимание на положения, в наибольшей степени затрагивающие права и интересы граждан», — говорится в поручении.
В нем подчеркивается необходимость «обеспечить информационное сопровождение данной работы».
Доклад о проделанной работе должен быть представлен в правительство до 8 июня.