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03:11 (мск), источник: РИА Новости

Источник: Минобороны заказало четыре ракеты «Ангара»

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Предприятие «Роскосмоса» Центр Хруничева и Минобороны России подписали контракт на серийное производство ракет «Ангара», в рамках первого контракта изготовят четыре носителя, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Источник: РИА Новости

Речь, по словам собеседника агентства, идет о ракетах модификации «Ангара-А5».

В январе источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что Роскосмос и Минобороны планируют заключить первый контракт на серийную поставку ракет «Ангара-А5» после намеченного в 2020 году испытательного пуска.

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В апреле эту информацию подтвердил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

В ходе второго пуска ракете «Ангара-А5» с разгонным блоком «Бриз-М» предстоит вывести на геостационарную орбиту (круговая орбита высотой 35 786 километров) макет космического аппарата.

Первый пуск «Ангары-А5» был осуществлен в декабре 2014 года с Плесецка также с выведением макета спутника на геостационарную орбиту.

«Ангара» — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители «Ангара-1.2», средние — «Ангара-А3», тяжелые — «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности — «Ангара-А5В».

Во время загрузки произошла ошибка.
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