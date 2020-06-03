Источник: Минобороны заказало четыре ракеты «Ангара»

Речь, по словам собеседника агентства, идет о ракетах модификации «Ангара-А5».
В январе источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что Роскосмос и Минобороны планируют заключить первый контракт на серийную поставку ракет «Ангара-А5» после намеченного в 2020 году испытательного пуска.
В апреле эту информацию подтвердил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.
В ходе второго пуска ракете «Ангара-А5» с разгонным блоком «Бриз-М» предстоит вывести на геостационарную орбиту (круговая орбита высотой 35 786 километров) макет космического аппарата.
Первый пуск «Ангары-А5» был осуществлен в декабре 2014 года с Плесецка также с выведением макета спутника на геостационарную орбиту.
«Ангара» — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители «Ангара-1.2», средние — «Ангара-А3», тяжелые — «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности — «Ангара-А5В».