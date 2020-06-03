04:23 (мск), источник: РИА Новости
Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Тяжба по решению суда в Гааге о взыскании в пользу
Ранее Минюст сообщил, что Россия обжаловала решение Гаагского суда о взыскании в пользу
«У России в этом деле есть солидная позиция, подкрепленная множеством доказательств. Что касается будущего решения — воздержусь от
Апелляционный суд Гааги в феврале обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа. Российский Минюст заявил, что в порядке кассации оспорит вердикт в Верховном суде Нидерландов.
Изначально арбитраж постановил взыскать с России 50 миллиардов долларов, в апреле 2016 года, это решение отменял Окружной суд Гааги. Как пояснили РИА Новости в министерстве, сумма увеличилась до 57 миллиардов долларов в связи с начислением пени.
В Минюсте указали, что апелляционный суд пренебрег многочисленными фактами нарушения истцами норм антикоррупционного и «антиотмывочного» регулирования. По данным ведомства,
При управлении ЮКОСом бывшие владельца систематически уклонялись от уплаты налогов, нелегально выводили активы за рубеж, отмывали денежные средства и совершали другие противоправные действия. Поэтому истцы, имея «грязные руки», не могут быть признаны добросовестными инвесторами в смысле договора к энергетической хартии, на который они ссылаются, отметили в Минюсте. Помимо этого, представлены доказательства подкупа российскими олигархами основного свидетеля по делу, пояснили в министерстве.
Минюст также пояснил, что в ходе арбитражного разбирательства
Также уточняется, что суд проигнорировал отсутствие недвусмысленного согласия России на арбитражное разбирательство по иску
Последний в своих решениях неоднократно отвергал обвинения в адрес России в «политической мотивации» и «репрессивном характере» налоговых мер, принятых в отношении ЮКОСа. ЕСПЧ подтвердил, что российские налоговые органы действовали законным образом при доначислении налогов в отношении этой компании. Апелляционный суд Гааги не учел доказанного в ходе названных разбирательств массового ухода ЮКОСа от налогов и практически полностью проигнорировал многочисленные доказательства использования ЮКОСом «фирм-однодневок» в регионах с льготным налогообложением, подтвержденные указанными решениями ЕСПЧ, отметили в Минюсте.