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04:23 (мск), источник: РИА Новости

Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Тяжба по решению суда в Гааге о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 57 миллиардов долларов может занять несколько лет. рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минюста, уполномоченный от России в ЕСПЧ Михаил Гальперин.

Источник: РИА Новости

Ранее Минюст сообщил, что Россия обжаловала решение Гаагского суда о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 57 миллиардов долларов.

«У России в этом деле есть солидная позиция, подкрепленная множеством доказательств. Что касается будущего решения — воздержусь от каких-либо прогнозов. Впереди нас ждет большая работа, которая возможно продлится несколько лет», — рассказал замминистра.

Апелляционный суд Гааги в феврале обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа. Российский Минюст заявил, что в порядке кассации оспорит вердикт в Верховном суде Нидерландов.

Изначально арбитраж постановил взыскать с России 50 миллиардов долларов, в апреле 2016 года, это решение отменял Окружной суд Гааги. Как пояснили РИА Новости в министерстве, сумма увеличилась до 57 миллиардов долларов в связи с начислением пени.

В Минюсте указали, что апелляционный суд пренебрег многочисленными фактами нарушения истцами норм антикоррупционного и «антиотмывочного» регулирования. По данным ведомства, экс-акционеры ЮКОСа получили контроль над активами компании с помощью доказанного сговора, фиктивных торгов и подкупа должностных лиц, отвечающих за ее приватизацию. Более того, офшорные «компании-пустышки», контролируемые российскими гражданами, фактически не оплатили акции ЮКОСа и, соответственно, не внесли никакого вклада в российскую экономику.

При управлении ЮКОСом бывшие владельца систематически уклонялись от уплаты налогов, нелегально выводили активы за рубеж, отмывали денежные средства и совершали другие противоправные действия. Поэтому истцы, имея «грязные руки», не могут быть признаны добросовестными инвесторами в смысле договора к энергетической хартии, на который они ссылаются, отметили в Минюсте. Помимо этого, представлены доказательства подкупа российскими олигархами основного свидетеля по делу, пояснили в министерстве.

Минюст также пояснил, что в ходе арбитражного разбирательства компании-истцы ввели арбитров в заблуждение относительно конечных бенефициаров трех подставных компаний, подавших иски против России. На самом деле истцами фактически являлись российские олигархи — бенефициары «ЮКОСа». В суд были представлены неопровержимые доказательства связи этих россиян с истцами. Поэтому подавшие иск лица не могут быть признаны иностранными инвесторами, уверены в Минюсте.

Также уточняется, что суд проигнорировал отсутствие недвусмысленного согласия России на арбитражное разбирательство по иску экс-акционеров ЮКОСа. В ведомстве отметили, что решение Апелляционного суда Гааги не соответствует позиции Европейского суда по правам человека.

Последний в своих решениях неоднократно отвергал обвинения в адрес России в «политической мотивации» и «репрессивном характере» налоговых мер, принятых в отношении ЮКОСа. ЕСПЧ подтвердил, что российские налоговые органы действовали законным образом при доначислении налогов в отношении этой компании. Апелляционный суд Гааги не учел доказанного в ходе названных разбирательств массового ухода ЮКОСа от налогов и практически полностью проигнорировал многочисленные доказательства использования ЮКОСом «фирм-однодневок» в регионах с льготным налогообложением, подтвержденные указанными решениями ЕСПЧ, отметили в Минюсте.

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