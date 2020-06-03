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05:47 (мск), источник: РИА Новости

Мантуров назвал четыре конкурентных преимущества России

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. У России есть четыре конкурентных преимущества по сравнению с другими странами — это сила духа, наука, природные ресурсы и кадры, рассказал в интервью РИА Новости глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.

Источник: РИА "Новости"

Национальный дух, по словам министра, заключается в готовности быстро и эффективно отвечать на возникающие вызовы.

Наличие фундаментальной науки, как считает Мантуров, позволяет реализовывать любые, даже самые сложные задачи.

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«Фундаментальная и прикладная наука — это наш козырь, и программа импортозамещения это подтвердила», — отметил глава Минпромторга.

Третье преимущество, как пояснил министр, заключается в низкой стоимости электроэнергии и углеводородов, что позволяет реализовывать проекты по переработке углеводородов.

Последний козырь, по словам Мантурова, заключается в наличии специалистов и возвращении из-за границы тех профессионалов, которые покинули Россию в 1990-е годы из-за низких зарплат.

Сейчас, как отметил глава Минпромторга, Россия в состоянии обеспечить конкурентные условия для специалистов высшего класса — как выпускников вузов, так и тех, кто уже имеет большой опыт работы в промышленности и науке.

«Наверное, это и есть наши основные преимущества», — заключил министр.

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