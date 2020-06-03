Мишустин поручил проверить влияние указов Собянина на права людей

Минюст, Минздрав и Роспотребнадзор должны проверить применение принятых для борьбы с коронавирусом документов. Это одно из поручений, которые премьер Михаил Мишустин дал по итогам заседания Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением инфекции.
Вместе с правительством Москвы и экспертным юридическим сообществом ведомствам предстоит изучить все принятые нормативные акты, включая указы мэра столицы Сергея Собянина, говорится в поручении. Особое внимание они должны обратить на положения, которые затрагивают права и интересы россиян, следует из поручения. Завершить работу нужно до 8 июня.
Координационный совет по борьбе с инфекцией под руководством Мишустина был создан 14 марта. Также была создана рабочая группа Госсовета по противодействию распространению коронавирусу, которую возглавил Собянин. В Координационном совете мэр Москвы стал заместителем Мишустина.
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