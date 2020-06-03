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10:06 (мск), источник: Forbes

Мишустин поручил проверить влияние указов Собянина на права людей

Премьер Мишустин поручил проанализировать, как применение принятых для борьбы с инфекцией решений влияло на права и свободы населения. В том числе это касается указов мэра Москвы Сергея Собянина.

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10:39 (мск)Число больных с коронавирусом в России превысило 432 000 человек
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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:40 MSK, 03.06
Инфицировано432 277+8 546
20.05
8764
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8849
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2.06
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Скончалось5 215+178
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Выздоровело195 957+8 972
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21.05
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20.052.06
Инфицировано6 383 804+99 739
20.05
94059
21.05
99565
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Скончалось380 331+4 429
20.05
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21.05
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Выздоровело2 731 802+26 600
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20.052.06
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Источник: РИА "Новости"

Минюст, Минздрав и Роспотребнадзор должны проверить применение принятых для борьбы с коронавирусом документов. Это одно из поручений, которые премьер Михаил Мишустин дал по итогам заседания Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением инфекции.

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Собянин допустил сохранение ограничений в Москве до появления вакцины

Вместе с правительством Москвы и экспертным юридическим сообществом ведомствам предстоит изучить все принятые нормативные акты, включая указы мэра столицы Сергея Собянина, говорится в поручении. Особое внимание они должны обратить на положения, которые затрагивают права и интересы россиян, следует из поручения. Завершить работу нужно до 8 июня.

Координационный совет по борьбе с инфекцией под руководством Мишустина был создан 14 марта. Также была создана рабочая группа Госсовета по противодействию распространению коронавирусу, которую возглавил Собянин. В Координационном совете мэр Москвы стал заместителем Мишустина.

Ограничения из-за коронавируса в Москве начали вводить в марте. Изначально власти запретили массовые мероприятия, если число участников превышает 5000 человек. Затем допустимое количество людей было сокращено до 50. С конца марта, пожилых и людей с хроническими заболеваниями обязали соблюдать режим самоизоляции. Позже эта мера распространилась на всех москвичей, в городе ввели систему пропусков.

Среди прочих введенных в Москве ограничений — приостановка очной учебы в школах и вузах, закрытие музеев, спортзалов, бассейнов, театров, ресторанов и парикмахерских. С мая в городе действует масочный и перчаточный режимы.
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