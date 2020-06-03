12:56 (мск), источник: Известия
Польский регулятор пригрозил «Газпрому» штрафом в €50 млн
Польский антимонопольный регулятор UOKiK возбудил дело в отношении «Газпромa».
Российской компании грозит штраф в размере до € 50 млн, если она не пойдет на сотрудничество в ходе проводимого антимонопольного расследования.
Дело касается разбирательства
По словам председателя UOKiK Томаша Хрустны, российская компания несколько раз отказалась предоставить необходимые для расследования документы. «Газпром» не может нарушать закон, поэтому регулятор возбудил дело о штрафе, отметил он.
В феврале стало известно, что польский комитет конкуренции и защиты потребителей отправил запрос российской компании «Газпром» для расследования, проводимого в отношении энергетического проекта «Северный поток — 2».
Российская компания получила уведомление от польского регулятора 15 января. В нем говорится о предоставлении информации и документов для проведения расследования по делу.
Антимонопольное ведомство Польши в мае 2019 года предъявило «Газпрому» и пяти партнерам по проекту «Северный поток — 2» — OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie — обвинения в нарушении антимонопольного законодательства страны
Осенью 2019 года регулятор оштрафовал Engie Energy на сумму 172 млн злотых ($44,7млн)) за непредоставление информации, необходимой для расследования.