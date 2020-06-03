Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Указ о соцсетях: беспрецедентный шаг в игре мировых сил Что означает подписанный на днях Трампом указ о соцсетях
Фоторепортажи
5050 лучших фото о самоизоляции
11«Последний звонок — 2020» в формате онлайн
12:56 (мск), источник: Известия

Польский регулятор пригрозил «Газпрому» штрафом в €50 млн

Польский антимонопольный регулятор UOKiK возбудил дело в отношении «Газпромa».

Источник: Reuters

Российской компании грозит штраф в размере до € 50 млн, если она не пойдет на сотрудничество в ходе проводимого антимонопольного расследования.

Дело касается разбирательства из-за строительства газопровода «Северный поток — 2». Как говорится в сообщении, опубликованном 3 мая на сайте UOKiK, вопросы регулятора возникли по контрактам, заключенным дочерней компанией «Газпрома» с финансирующими проект компаниями.

«Касалось это, прежде всего, контрактов на транспортировку, распределение, продажу, поставку и хранение газового топлива. Несмотря на возложенную обязанность сотрудничать с UOKiK, компания не предоставила такую информацию», — уточнил регулятор.

По словам председателя UOKiK Томаша Хрустны, российская компания несколько раз отказалась предоставить необходимые для расследования документы. «Газпром» не может нарушать закон, поэтому регулятор возбудил дело о штрафе, отметил он.

Читайте также
Стало известно о «горячем» споре Меркель и Трампа из-за «Северного потока — 2»

В феврале стало известно, что польский комитет конкуренции и защиты потребителей отправил запрос российской компании «Газпром» для расследования, проводимого в отношении энергетического проекта «Северный поток — 2».

Российская компания получила уведомление от польского регулятора 15 января. В нем говорится о предоставлении информации и документов для проведения расследования по делу.

Антимонопольное ведомство Польши в мае 2019 года предъявило «Газпрому» и пяти партнерам по проекту «Северный поток — 2» — OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie — обвинения в нарушении антимонопольного законодательства страны из-за финансирования строительства проекта. В итоге газопровод строит дочерняя компания «Газпрома» Nord Stream 2 AG, а европейские партнеры финансируют проект как кредиторы.

Осенью 2019 года регулятор оштрафовал Engie Energy на сумму 172 млн злотых ($44,7млн)) за непредоставление информации, необходимой для расследования.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Лавров о «Северном потоке — 2»: проекту пытаются активно мешать
Во время загрузки произошла ошибка.
19 мая© Ньюстюб
 Больные точки: более половины ритейлеров будут закрывать магазины
«Мир как будто сошел с ума»
В России выявили 8 536 новых случаев коронавируса
Названы самые дешевые направления для отдыха россиян в 2020 году
Аферисты начали охоту на пенсии. Где опасно хранить сбережения
Онищенко выступил против тотальной вакцинации россиян
Во Вьетнаме построили золотой отель (фото)
Дмитрий Колчин рассказал о планах после самоизоляции (видео)
США начали расследование против России и Китая
Gnezdo.ru
Как красивые арабки ходят дома для мужа. Фото
Артисты, которые 5 лет назад отвернулись от России
Не смолчала: Утяшева рассказала о причинах развода
Помните эту красивую пару? Гляньте на них сейчас
Hi-Tech
Как выглядит новый немецкий «Морской лев» Новая машина подойдет для большинства небоевых задач
Авто
В России стартовал прием заказов на универсал Audi A6 А у Audi A6 и Audi A7 Sportback расширилась линейка двигателей
Кино
Названа новая ведущая «Дома 2» На телестройку придет известный блогер
Новости партнеров
Конституция поставит точку в спорах о полномочиях между властями
США и Великобритания больше не смогут влиять на внутреннюю политику России
Хватит врать о России
Вот 7 главных поправок в Конституцию – ты найдешь в них себя
Gnezdo.ru
Помните эту красивую пару? Гляньте на них сейчас
Порвавший с женой Эмин раскрыл причину
Эти советские звезды запросто предали Родину
Бабкина не может оправиться от горя: трагедия
Леди
Решетова дала повод слухам о свадьбе с Тимати Пара вместе с 2015 года.
Новости партнеров
Перенесший коронавирус Песков изменился до неузнаваемости. Видео
Стал известен размер пенсии жалующейся на безденежье Поргиной
В Сеть попало видео из дома Заворотнюк, снятое несколько дней назад
Степаненко прокомментировала возвращение Петросяна
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь