Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 3 июняЧумной бунт, "Группа крови", Всемирный день велосипеда и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
11Пассажирский самолет разбился в Пакистане
12На линии фронта: будни московских врачей
14:39 (мск), источник: Forbes

Главный эпидемиолог Швеции впервые признал ошибкой отказ от карантина

Главный эпидемиолог Швеции впервые публично признал ошибкой предложенную им стратегию борьбы с COVID-19, предполагающую отказ от самоизоляции.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:33 MSK, 03.06
Инфицировано432 277+8 536
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
21.053.06
Скончалось5 215+178
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
21.053.06
Выздоровело195 957+8 972
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
21.053.06
Инфицировано6 404 871+110 649
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
21.053.06
Скончалось380 764+4 687
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
21.053.06
Выздоровело2 747 830+36 589
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
21.053.06
Идёт загрузка
Источник: AFP 2020

Андерс Тегнелл в интервью шведскому радио заявил, что Швеция могла бы лучше справиться со сдерживанием инфекции. Тегнелл впервые публично признал, что предложенная им стратегия борьбы с коронавирусом привела к слишком большому количеству смертей, пишет Bloomberg.

«Если бы мы столкнусь с той же болезнью, имея те знания, которые у нас есть сегодня, я полагаю, мы бы выбрали нечто среднее между тем, что сделала Швеция, и выбрал весь остальной мир», — сказал Тегнелл.

Новость
Швеция опередила все страны мира по смертности из-за коронавируса

На признание Тегнелла отреагировал председатель партии «Шведские демократы» Джимми Акессон. Смену позиции эпидемиолога он назвал «удивительной». «В течение нескольких месяцев были последовательно заглушены все критики. Швеция сделала все правильно, остальной мир сделал неправильно. И теперь вдруг это», — написал политик в Twitter.

Швеция единственная из стран Евросоюза не стала вводить самоизоляцию и закрывать школы и общественные места для сдерживания эпидемии. Национальная стратегия предполагала плавное распространение коронавируса с целью избежать перегрузок системы здравоохранения до тех пор, пока у жителей не выработается коллективный иммунитет или пока не появится необходимая вакцина. Швеция запретила массовые мероприятия с участием более 50 человек, но рестораны, магазины, спортивные клубы и школы продолжили работать. Тегнелл, как пишет Bloomberg, был автором этой стратегии — ему правительство поручило разработать меры реагирования на эпидемию.

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Швеции выявили 38 589 заболевших, из которых умерли 4468.

Как Швеция справляется с пандемией
 30 самых перспективных россиян до 30 лет — 2020. Рейтинг Forbes
Богатейшие наследники российских миллиардеров. Рейтинг Forbes
Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19: главные события 2 июня
Мишустин назвал данные по коронавирусу в РФ поводом для «осторожного оптимизма»
В России выявлено 8952 новых случая коронавируса
Глава уханьской лаборатории опроверг слухи об утечках и рассказал о международных связях
В России выявили 8 536 новых случаев коронавируса
ФСБ пришла с обыском в «Российскую венчурную компанию»
Названы самые дешевые направления для отдыха россиян в 2020 году
Аферисты начали охоту на пенсии. Где опасно хранить сбережения
Воры нашли туннель и опустошили винный магазин
Дмитрий Колчин рассказал о планах после самоизоляции (видео)
Пушкинский музей выпустил маски по мотивам картин (фото)
Здоровье
Как карантинный образ жизни влияет на вашу печень И как ее защитить.
Hi-Tech
Как выглядит новый немецкий «Морской лев» Новая машина подойдет для большинства небоевых задач
Горячие темы на Авто
Кто куда? Зачем? Почем? 333
Русская мафия держит оборону в Америке! 174
Ночная тема... 164
Чисто поржать))) 153
Кино
Названа новая ведущая «Дома 2» На телестройку придет известный блогер
Новости партнеров
Мясников рассказал о поддельной статистике в России по коронавирусу
"Глупость, тупость и бездарность": Тарасова жестко раскритиковала Аронову
Ест свиные обрезки: как легендарная актриса России прозябает в нищете
Королёва подтвердила, что уходит от Тарзана из-за финансовых проблем
Популярные темы на «Детях»
Вопрос 218
Именины, конечно, не самый большой праздник... 149
Как подготовится к появлению котенка в доме? 111
Хочу ребёнка 102
Леди
Решетова дала повод слухам о свадьбе с Тимати Пара вместе с 2015 года.
Новости партнеров
Ест свиные обрезки: как легендарная актриса России прозябает в нищете
Соцработники получат надбавки к зарплате от 10 до 60 тыс. руб. – президент
Королёва подтвердила, что уходит от Тарзана из-за финансовых проблем
Степаненко прокомментировала возвращение Петросяна
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь