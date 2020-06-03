14:39 (мск), источник: Forbes
Главный эпидемиолог Швеции впервые признал ошибкой отказ от карантина
Главный эпидемиолог Швеции впервые публично признал ошибкой предложенную им стратегию борьбы с COVID-19, предполагающую отказ от самоизоляции.
Андерс Тегнелл в интервью шведскому радио заявил, что Швеция могла бы лучше справиться со сдерживанием инфекции. Тегнелл впервые публично признал, что предложенная им стратегия борьбы с коронавирусом привела к слишком большому количеству смертей, пишет Bloomberg.
«Если бы мы столкнусь с той же болезнью, имея те знания, которые у нас есть сегодня, я полагаю, мы бы выбрали нечто среднее между тем, что сделала Швеция, и выбрал весь остальной мир», — сказал Тегнелл.
На признание Тегнелла отреагировал председатель партии «Шведские демократы» Джимми Акессон. Смену позиции эпидемиолога он назвал «удивительной». «В течение нескольких месяцев были последовательно заглушены все критики. Швеция сделала все правильно, остальной мир сделал неправильно. И теперь вдруг это», — написал политик в Twitter.
Швеция единственная из стран Евросоюза не стала вводить самоизоляцию и закрывать школы и общественные места для сдерживания эпидемии. Национальная стратегия предполагала плавное распространение коронавируса с целью избежать перегрузок системы здравоохранения до тех пор, пока у жителей не выработается коллективный иммунитет или пока не появится необходимая вакцина. Швеция запретила массовые мероприятия с участием более 50 человек, но рестораны, магазины, спортивные клубы и школы продолжили работать. Тегнелл, как пишет Bloomberg, был автором этой стратегии — ему правительство поручило разработать меры реагирования на эпидемию.
По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Швеции выявили 38 589 заболевших, из которых умерли 4468.