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22:18 (мск), источник: Интерфакс

Мишустин распорядился выборочно восстановить работу больниц в обычном режиме

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU — Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении работы по оказанию плановой медицинской помощи в клиниках.

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Источник: РИА "Новости"

«Сегодня я подписал распоряжение о закрытии перепрофилированных под лечение коронавируса коек в федеральных и частных клиниках и о восстановлении работы по оказанию плановой медицинской помощи, в первую очередь — высокотехнологичной», — сказал он на президиуме координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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Мишустин подчеркнул, что пока это коснется не всех. «А там, где позволяет эпидемиологическая ситуация. В первую очередь речь идет о ряде федеральных клиник в Москве. Такое решение будет приниматься соответствующим федеральным министерством или агентством, которое является учредителем медицинской организации», — пояснил премьер.

Как сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, в Москве возвращение к нормальному режиму работы ряда клиник уже произошло.

«В Москве мы действительно восстанавливаем работу по своему профилю ряда федеральных медицинских клиник, но по регионам ситуация у многих остается еще напряженная, поэтому количество коек, задействованных (в оказании помощи больным с COVID-19 — ИФ), достаточно велико, и мы хотели бы, чтобы каждая медицинская организация чувствовала свою ответственность и двигалась по пути восстановления и снижения количества заболевших», — сказал Мурашко.

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