Вашингтон решил запретить полеты китайских авиакомпаний в США

Такое решение связано с тем, что китайское правительство препятствует возобновлению полетов американских авиакомпаний в страну.
По имеющейся информации, дата вступления в силу этого запрета может быть изменена.
В Белом доме и департаменте транспорта от комментариев отказались.
Отношения двух стран в последнее время ухудшились на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Трамп неоднократно обвинял Китай в создании коронавируса в лаборатории китайского города Ухань, где началась эпидемия.
В середине мая американский лидер заявлял, что Вашингтон мог бы полностью прекратить отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом, что позволило бы США сэкономить $500 млрд.