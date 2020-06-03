18:33 (мск), источник: Daily Storm
Трамп заявил, что хочет заключить с Россией ядерный пакт
Президент США также отметил, что присутствия Москвы в составе G7 требует «здравый смысл».
Президент США Дональд Трамп объявил, что хочет заключить ядерный пакт с Россией. Американский лидер также заявил журналистам, что присутствия Москвы в формате G7 («Большая семерка») требует «здравый смысл», это позволило бы решить многие вопросы.
«Я хочу ядерного пакта, потому что это самая большая проблема, которая есть в мире», — сообщил глава государства.
Один из журналистов задал Трампу вопрос — что именно сделал президент России Владимир Путин, чтобы можно было вернуть Москву в состав «Большой семерки». «Он помог нам с нефтяной индустрией, что хорошо и для него тоже, и мы ее подняли и теперь можем спасти миллионы рабочих мест в Техасе, Северной Дакоте и других местах, в Оклахоме. Теперь производство там стабильно. Цены на нефть опускались до нуля, это стоило бы около пяти миллионов рабочих мест», — ответил американский лидер.
Но вообще это не вопрос того, что Путин сделал. Это вопрос здравого смысла. У нас есть G7, его там нет, а половина встреч посвящена России. Если бы он был там, их было бы намного легче решить.
Также президент США опроверг информацию о том, что спецслужбы «спрятали» его в бункере во время протестов, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда. По словам хозяина Белого дома, он находился в бункере «крошечный, маленький, короткий период времени», который был вызван не вопросами безопасности, а проводился больше «для инспекции».
Трамп подчеркнул, что Секретная служба поддержала эту идею. «Они сказали, что это будет хорошее время, чтобы спуститься и посмотреть, потому что, возможно,
Президент отметил, что он лично был в бункере «2,5 раза» и все эти случаи были связаны с проверкой убежища.
«Министры иностранных дел должны интенсифицировать работу с учетом того, что по СНВ-3 [договор по стратегическому сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений] время уходит».
2 июня Путин подписал указ «Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания». В нем утверждается, что Москва может применить ядерное оружие (или иное вооружение массового поражения) при нападении на нее или союзников.
Также в документе указывается, в каких случаях возможно применение ядерного оружия: поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих Россию и ее союзников; применение противником ядерного и другого оружия массового поражения; воздействие противника на критически важные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил.
Кроме того, перечисляются опасности, в отношении которых будет действовать принцип ядерного сдерживания. Это скопление вблизи границ России и ее союзников сил возможного противника со средствами доставки ядерного оружия; развертывание противников против России средств ПРО, ракет средней и малой дальности, а также неядерного и гиперзвукового оружия или боевых лазеров.
Отмечается, что Россия сама не должна наносить удар первой, а в случае появления конфликтов, связанных с этими вопросами, должна дипломатическим путем стараться разрешить проблему. Также Москва должна поддерживать неопределенность для потенциального противника в отношении масштаба, времени и места применения сил ядерного сдерживания.
22 мая советник Трампа по нацбезопасности Роберт О’Брайен сообщил, что США в ближайшее время проведут с Россией переговоры по контролю над вооружениями. По его словам, Белый дом собрал «сильную команду» переговорщиков и нацелен продвинуться в решении спорных вопросов по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
СНВ-3 — договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Вступил в силу 5 февраля 2011 года и прекратит свое действие в 2021 году, если не будет продлен на пять лет по взаимной договоренности сторон. Документом предусмотрено сокращение ядерных боезарядов до 1550 штук, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков — до 700 единиц.