22:48 (мск), источник: Интерфакс
Автор санкций против «Северного потока 2» избрал новой целью страховщиков трубоукладочных судов
Москва. 3 июня. INTERFAX.RU —
В черновом варианте законопроекта Круза, с которым ознакомилось агентство, отмечается, что все введенные ранее США санкции, касающиеся «Северного потока-2», будут распространяться как на работы по прокладке газопровода, так и на компании, страхующие
Также Круз предлагает распространить санкции на компании, которые обеспечивают «услуги либо помещения» для работ по модернизации судов, задействованных в строительстве газопровода. В качестве примеров приводятся работы по дооборудованию судов, установке сварочного оборудования, оборудования для водолазных работ.
Круз в заявлении объяснил, что цель его законопроекта, — вводить «сокрушительные и немедленные американские санкции» против любого, кто
Строительство газопровода «Северный поток 2» силами европейских подрядчиков было остановлено