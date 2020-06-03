Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 3 июняЧумной бунт, "Группа крови", Всемирный день велосипеда и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
12На линии фронта: будни московских врачей
14Расовый бумеранг
22:48 (мск), источник: Интерфакс

Автор санкций против «Северного потока 2» избрал новой целью страховщиков трубоукладочных судов

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU — Сенатор-республиканец Тед Круз, автор американских санкций против «Северного потока 2», которые привели к отказу европейских подрядчиков строить магистраль, готовит новые санкции — против компаний, страхующих суда-трубоукладчики. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Источник: РИА "Новости"

В черновом варианте законопроекта Круза, с которым ознакомилось агентство, отмечается, что все введенные ранее США санкции, касающиеся «Северного потока-2», будут распространяться как на работы по прокладке газопровода, так и на компании, страхующие суда-трубоукладчики.

Также Круз предлагает распространить санкции на компании, которые обеспечивают «услуги либо помещения» для работ по модернизации судов, задействованных в строительстве газопровода. В качестве примеров приводятся работы по дооборудованию судов, установке сварочного оборудования, оборудования для водолазных работ.

Круз в заявлении объяснил, что цель его законопроекта, — вводить «сокрушительные и немедленные американские санкции» против любого, кто каким-то образом задействован в реализации проекта газопровода.

Строительство газопровода «Северный поток 2» силами европейских подрядчиков было остановлено из-за санкций США. Как заявили в «Газпроме», «проект “Северный поток 2”, который построен уже почти на 94%, будет завершен российской стороной».

Читайте также
 В Роспотребнадзоре призвали россиян пересидеть майские праздники дома
Над Эр-Риядом перехвачены две ракеты
Путин объявил в Норильске режим ЧС федерального уровня
Коронавирус COVID-19: главные события 3 июня
Ученые установили связь группы крови с заболеваемостью COVID-19
В Москве узнали об аварии в Норильске через полчаса
Расовый бумеранг: история волнений в США с начала XX века (фото)
Археологи нашли самое большое и древнее сооружение майя
Минздрав назвал нетипичные симптомы коронавируса у пожилых
Gnezdo.ru
Внук Юрия Гагарина подрос. Глянь, на кого похож
Как красивые арабки ходят дома для мужа. Фото
Артисты, которые 5 лет назад отвернулись от России
Не смолчала: Утяшева рассказала о причинах развода
Hi-Tech
На Земле установлен печальный рекорд Планета несется в углекислый ад.
Горячие темы на Авто
Кто куда? Зачем? Почем? 333
Русская мафия держит оборону в Америке! 195
Ночная тема... 164
Как насчёт нового-РАЗДЕЛА ? 155
Кино
Юлии Барановской — 35: из возлюбленной футболиста в телезвезду Ведущая «Первого канала» отмечает день рождения
Новости партнеров
Эти три слова помогли мне уйти от приставучих цыган. Спасибо моей бабушке
Правда о том, что ждет мусульманку, если она выйдет за русского парня
Перенесший коронавирус Песков изменился до неузнаваемости. Видео
Я до сих пор жалею, что спустя 25 лет пошла на встречу одноклассников
Gnezdo.ru
Дочь Пугачевой получит роскошное жилье Моисеева
Порвавший с женой Эмин раскрыл причину
Бабкина не может оправиться от горя: трагедия
Эмин показал, с кем проводит время после развода
Леди
Решетова дала повод слухам о свадьбе с Тимати Пара вместе с 2015 года.
Дом
Древнеримскую виллу нашли в Италии после 100 лет поисков
10 самых некурящих городов России
Упрощающие жизнь товары для «ленивых» со скидками на AliExpress
Дома в Италии по цене 1 евро — реальный шанс уехать в Европу или ловушка?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь