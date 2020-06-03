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23:15 (мск), источник: Известия

Названа стоимость тяжелых ударных беспилотников С-70 «Охотник»

Стоимость тяжелых ударных беспилотников С-70 «Охотник» составит около 1 млрд рублей. По мнению экспертов, после запуска массового производства цену удастся снизить на 40−50% по сравнению с опытными экземплярами.

Источник: РИА "Новости"

Самым дорогим компонентом «Охотника» стал планер — на него приходится 45% общей стоимости, что составляет почти 600 млн рублей. Еще 240 млн рублей составляет стоимость реактивного двигателя.

По словам главреда журнала «Арсенал отечества» Виктора Мураховского, при определении стоимости опытных образцов в России рыночный принцип не работает, а ценообразование устанавливается законом «О государственном оборонном заказе».

«Цена определяется, исходя из принципа возмещения издержек. Для этого устанавливается плановая рентабельность: не выше 20% на работы головного исполнителя (того, кто сдает изделие Минобороны) и не выше 1% на составные части (деньги, которые платят субподрядчикам)», — рассказал он «Известиям».

Он отметил, что в стоимость опытных образцов входят научно-исследовательская, опытно-конструкторская работы и подготовка производства к запуску серии. Впоследствии все эти затраты суммируют и делят на количество изделий. В итоге опытные образцы стоят гораздо дороже серийных.

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