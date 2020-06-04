Посольство России подтвердило поставку истребителей МиГ-29 в Сирию

Отмечается, что это уже вторая партия истребителей МиГ-29 из России в рамках военного и технического двустороннего сотрудничества. Представители посольства рассказали, что сирийские военные уже начали выполнять миссии на истребителях.
26 мая африканское командование ВС США (AFRICOM) сообщило, что Россия якобы доставила истребители МиГ-29 и бомбардировщики Су-24 для ливийских наемников, выступающих на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА).
Утверждалось, что переброска осуществлялась ранее в мае через промежуточный пункт в Сирии, где даже пытались перекрасить технику, чтобы скрыть ее происхождение. Позднее в Пентагоне добавили, что речь идет о 14 воздушных судах.
В Госдуме заявления AFRICOM опровергли. Первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Андрей Красов назвал информацию о переброске авиации «страшилкой по-американски».