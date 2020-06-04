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08:17 (мск), источник: РИА Новости

Глава партии Зеленского в Раде заявил о неприемлемости условий МВФ

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Условия Международного валютного фонда по новой кредитной программе неприемлемы для Украины. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в эфире телеканала «Украина 24».

Источник: РИА "Новости"

По его словам, первый транш по программе stand-by Киев ожидает уже на следующей неделе. «А дальше есть новая программа сотрудничества с МВФ, где есть проект меморандума, в котором многие вещи изложены так, что не будут восприняты ни украинским обществом, ни парламентом», — сказал Арахамия.

Глава фракции отметил, что вероятность достижения компромисса с МВФ по новому кредиту невелика. «Поэтому здесь придется вести жесткие переговоры и не факт, что они приведут к какому-то успеху. Но это другая программа, это программа на будущее, есть время пообсуждать и, в общем-то, вести переговоры», — заявил депутат.

Ранее пресс-секретарь фонда Джерри Райс рассказал, что МВФ обсуждает с Украиной новую программу кредитования на полтора года для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. Министерство финансов Украины сообщало, что правительство страны планирует завершить переговоры с Международным валютным фондом о новой программе в начале июня, но формат ее еще обсуждается.

Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что совет директоров МВФ до 10 июня примет решение об утверждении кредитования Киева по программе stand-by в размере пяти миллиардов долларов.

Верховная рада 13 мая на внеочередном заседании приняла законопроект о банковском регулировании. Этот документ является одним из условий для продолжения сотрудничества Киева с МВФ. Новая норма должна урегулировать вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их экс-владельцам. Президент Владимир Зеленский подписал документ 21 мая. Новый закон, в частности, сделает невозможным возврат Приватбанка его бывшему владельцу Игорю Коломойскому.

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