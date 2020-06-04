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12:01 (мск), источник: Газета.Ру

Евросоюз открывает границы во время пандемии так же хаотично, как закрывал их

4 июня Австрия открывает свои границы для семи государств Евросоюза, поддерживая тренд на восстановление, заданный странами Балтии. Постепенно снимать контроль начинают и в других государствах объединения, однако открытие происходит хаотично и без кооперации с Брюсселем. Страны преследуют собственные интересы, оставляя за бортом Италию, где уже сетуют на отсутствие единства.

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Источник: AP 2020

Австрия с 4 июня снимает пограничный и санитарный контроль на границе с семью соседними странами. В список попали Венгрия, Германия, Лихтенштейн, Швейцария, Словакия, Словения и Чехия. Австрийские власти отменяют обязательную двухнедельную обсервацию для граждан из этих государств, а также не будут требовать от туристов сдавать анализ на коронавирус.

Вместе с Австрией послабления начинают действовать на границе между Чехией и Словакией, правительства стран договорились возобновить свободное перемещение граждан и грузов, которое было прекращено в начале пандемии.

Тенденция на открытие границ внутри Евросоюза началась еще в прошлом месяце, когда на фоне улучшения эпидемиологической ситуации запреты перестали действовать между Латвией, Литвой и Эстонией.

С 1 июня эти государства сделали соответствующие послабления для еще 24 стран ЕС — ограничения сохранились только в отношении Бельгии, Великобритании, Швеции и Португалии.

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Другие государства объединения также постепенно двигаются к открытию для туристов, Германия снимает ограничения на путешествия по ЕС с 15 июня, к этой же дате привязано открытие Бельгии и Греции, а Хорватия уже открыла границу для 10 европейских государств.

Подключилась к тренду на послабления и Италия, приняв соответствующие меры 3 июня, но другие страны Евросоюза с опаской относятся к возобновлению свободного перемещения с ней. В частности, Австрия не собирается открывать границу с Италией, хотя республика и входит в число ее соседей. Против этой идеи также выступают Германия, Франция и Швейцария, частично возобновившие сообщение друг с другом.

Эгоистичное открытие

Технически для Италии повторяется ситуация, с которой страна уже столкнулась в начале пандемии, когда страны ЕС спешно начали закрывать от нее свои границы из-за стремительного роста числа заболевших. Это обстоятельство сильно ударило по репутации объединения и поставило вопросы о единстве между страна-участниками.

Жесткие ограничения для борьбы с эпидемией вводились хаотично, без оглядки на другие страны, что создало трудности для решения кризисных ситуаций.

В особенности в Италии не раз говорили об отсутствии помощи со стороны соседей, а также о проблемах с «европейской солидарностью».

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Главный вопрос был адресован Брюсселю, который, скорее всего, должен был координировать действия государств ЕС в рамках пандемии. Хотя технически у Евросоюза нет общей системы здравоохранения, а соответственно и инструментов для слаженной реакции на брошенный эпидемией вызов.

Органы управления ЕС попытались исправить эту ситуацию, когда пандемия начала спадать в большинстве государств объединения. Еврокомиссия разработала общий план для снятия ограничительных мер и постепенного открытия границ, однако, как показывают действия стран ЕС, — взять под контроль этот процесс Брюсселю не удалось.

Как заявил Politico экс-министр туризма Италии Джан Марко Чентинайо, пока существуют ограничения на передвижения для итальянцев, испанцев и шведов, в Европе что-то не работает.

Задача ЕС — заботиться о фундаментальных принципах, таких как свобода передвижения людей и товаров, и гарантировать их.
Джан Марко Чентинайо
экс-министр туризма Италии

С точки зрения Италии, ЕС обращается с ней как с «прокаженной колонией». По словам итальянского министра иностранных дел Луиджи Ди Майо, объединение рухнет, если не будет принимать совместные решения.

Экономический аспект

Впрочем, пока этого не происходит, и страны в большей степени преследуют свои собственные интересы, принимая решение относительно открытия границ для тех или иных стран. К примеру, возобновление транспортного сообщение между Чехией и Словакией необходимо для полноценного восстановления двусторонней торговли.

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При этом открытие границ нужно и Италии, так как доходы от туризма составляют около 13% ВВП страны, а также обеспечивают примерно 15% рабочих мест. Важным это является и для Греции, которая будет доступна для большинства европейских туристов начиная с 15 июня.

В подобных обстоятельствах недовольство Рима вполне очевидно, но надежда на общее решение выглядит достаточно наивной. В особенности не стоит ждать того, что государства-члены будут следовать общим рекомендациям, представленным Еврокомиссией.

«Страны исходят из своих оценок ситуации, экономических прикидок и межгосударственных контактов. Мы видим, что балтийские страны очень четко разделили соседей на тех, кому они полностью доверяют и тех, кому послабее. Все оценивают ситуацию на основе конкретных данных, а не каких-то общих абстрактных планах», — заявил в разговоре с «Газетой.Ru» директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев.

Еврокомиссия пытается изобразить, что она что-то значит или решает, особенно в вопросах экономики или здоровья, продолжил эксперт, однако она не несет ответственность за жизни граждан того или иного государства ЕС, в отличии от их правительств.

Без солидарности?

Учитывая, что ситуация вокруг Италии повторяется, и заодно происходит со Швецией или Великобританией, в западных СМИ вновь поднимается вопрос солидарности европейцев. На проблемы с взаимодействием внутри объединения указывали в Риме и Париже, в особенности при обсуждении плана по спасению экономики европейских стран.

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Однако Бордачев призывает разделять «европейскую солидарность» и солидарность с европейской бюрократией — страны Евросоюза не обязаны проявлять солидарность для того, чтобы чиновники в Брюсселе могли сохранить лицо.

«Вместе с тем европейская солидарность видна на примере открытия границ балтийских стран. Они разрешили не проходить обязательный карантин жителям 24 государств Евросоюза, меры сохранились только для Бельгии, Великобритании, Португалии и Швеции. В большей степени для британцев и шведов, где совсем все плохо. Это, собственно, и есть европейская солидарность, в этой части никаких поломок нет», — резюмировал эксперт.

Скорее всего, изменения подобной ситуацией вокруг органов управления Евросоюза ожидать не стоит и после пандемии, по крайней мере, пока между странами отсутствует соглашение об общей системе здравоохранения.

Технически Брюссель может давать лишь рекомендации странам объединения, но не может повлиять на их окончательное решение.

При этом европейские дипломаты активно обсуждают данный вопрос, хотя вероятность, что все страны будут согласны на общую систему здравоохранения не слишком велика. По мнению Тимофея Бордачева, никто не станет рисковать здоровьем своих граждан и ставить их в зависимость от абстрактных соображений Брюсселя.

Алексей Поплавский

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