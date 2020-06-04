11:36 (мск), источник: Интерфакс
Премьером Белоруссии назначен глава Госкомвоенпрома Головченко
Москва. 4 июня. INTERFAX.RU — Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил
Головченко до этого занимал пост председателя Государственного
В четверг, 4 июня, он должен объявить новый состав кабинета министров. Глава государства пообещал, что революционных перестановок в нем не будет.
О планах сменить правительство президент сообщил 25 мая, отметив, что сделает это до президентских выборов, намеченных на 9 августа.
До назначения Головченко правительство Белоруссии с августа 2018 года возглавлял Сергей Румас.
«Больших претензий у меня к нему нет, но человек хочет заниматься бизнесом», — пояснил Лукашенко.