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15:18 (мск), источник: Коммерсантъ

Мигрантов ждет информатизация. МВД подготовит единую базу данных их учета

МВД разработало новый план развития миграционной политики — в том числе он предполагает создание единой базы данных пребывающих в страну для работы или учебы. Это, по мнению ведомства, поможет лучше управлять миграционными процессами в стране.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В ближайшее время МВД планирует создать единую базу данных мигрантов. Об этом сегодня в пресс-службе ведомства сообщили «Интерфаксу».

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Источник: в России могут ввести специальное приложение для мигрантов

Как пояснили в МВД, ведомство по поручению правительства разработало план развития миграционной политики, который, в том числе, предполагает внедрение ИТ-технологий в его работу.

«Планом предусмотрен комплекс мероприятий по созданию единой информационной платформы, содержащей сведения об иностранных гражданах, обеспечивающей предоставление государственных услуг, взаимодействие между гражданами, организациями и государственными органами в электронном виде, а также позволяющей внедрить персонализированные информационные сервисы, такие как личный кабинет, рассылка уведомлений в мобильном приложении», — отметили в пресс-службе.

Также план ведомства предполагает:

  • формирование государственной системы планирования и управления миграционными процессами,
  • прогнозирование социально-экономических и инвестиционных потребностей субъектов РФ,
  • учет и перераспределение кадрового потенциала по отраслям экономики и предприятиям.

«Планируется создание нового правового режима для долгосрочного пребывания иностранных граждан в России, модернизация механизмов регулирования трудовой миграции, обеспечения безопасности и правопорядка в миграционной сфере, а также комплексная информатизация системы государственного управления в сфере миграции», — сообщили в пресс-службе МВД.

Отметим, что МВД активно занимается трансформацией миграционной сферы с 2018 года — именно тогда правительство утвердило новую концепцию миграционной политики на 2019−2025 годы.

Главной целью программы было увеличение населения России за счет мигрантов, переехавших страну на постоянное место жительства.

При этом миграционный прирост населения страны в последние годы начал сокращаться и по итогам 2020 года может оказаться в пределах 100−120 тыс. человек. В то же время в среднем в РФ в течение года находится около 10 млн человек временных мигрантов, и это число не меняется уже несколько лет. Большинство среди прибывающих иностранцев неизменно составляют граждане стран СНГ.

Анастасия Мануйлова

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