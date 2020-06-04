Мигрантов ждет информатизация. МВД подготовит единую базу данных их учета

В ближайшее время МВД планирует создать единую базу данных мигрантов. Об этом сегодня в пресс-службе ведомства сообщили «Интерфаксу».
Как пояснили в МВД, ведомство по поручению правительства разработало план развития миграционной политики, который, в том числе, предполагает внедрение ИТ-технологий в его работу.
«Планом предусмотрен комплекс мероприятий по созданию единой информационной платформы, содержащей сведения об иностранных гражданах, обеспечивающей предоставление государственных услуг, взаимодействие между гражданами, организациями и государственными органами в электронном виде, а также позволяющей внедрить персонализированные информационные сервисы, такие как личный кабинет, рассылка уведомлений в мобильном приложении», — отметили в пресс-службе.
Также план ведомства предполагает:
«Планируется создание нового правового режима для долгосрочного пребывания иностранных граждан в России, модернизация механизмов регулирования трудовой миграции, обеспечения безопасности и правопорядка в миграционной сфере, а также комплексная информатизация системы государственного управления в сфере миграции», — сообщили в пресс-службе МВД.
Отметим, что МВД активно занимается трансформацией миграционной сферы с 2018 года — именно тогда правительство утвердило новую концепцию миграционной политики на 2019−2025 годы.
Главной целью программы было увеличение населения России за счет мигрантов, переехавших страну на постоянное место жительства.
При этом миграционный прирост населения страны в последние годы начал сокращаться и по итогам 2020 года может оказаться в пределах 100−120 тыс. человек. В то же время в среднем в РФ в течение года находится около 10 млн человек временных мигрантов, и это число не меняется уже несколько лет. Большинство среди прибывающих иностранцев неизменно составляют граждане стран СНГ.