Декларацию Шапошникова может проверить комиссия Мосгордумы по контролю за доходами

Ранее председатель Мосгордумы объяснил доход почти в 2 млрд руб. за 2019 год продажей ценных бумаг. По его словам, информация об этом содержалась в непубликуемой части декларации.
«Уже соответствующее обращение по поводу проведения проверки достоверности моей декларации в комиссию есть. Я не буду возражать, но проверка будет происходить в случае принятия решения комиссией. Комиссия с этим письмом сейчас работает, и будет принято советующее решение», — сказал господин Шапошников, который является председателем этой комиссии (пока неясно, будет ли он приостанавливать свои полномочия в связи с проверкой). Он объяснил указанный в декларации за 2019 год доход продажей 100% акций АО «Северянин», председателем директоров которого был до избрания депутатом. Запрос на проверку декларации спикера поступил от депутата фракции «Справедливой России» Михаила Тимонова.
Председатель Мосгордумы отчитался о заработке в 1,95 млрд руб. за 2019 год. В 2018 году его доход составил 24,4 млн руб. Согласно опубликованной декларации, у спикера Мосгордумы имеется квартира площадью 269,5 кв. м, легковой автомобиль Mercedes-Benz E350, а также машино-место площадью 18,7 кв. м. Во временном пользовании у Алексея Шапошникова находится коттедж площадью 277,7 кв. м.
Оппозиционер Алексей Навальный ранее заявил, что в 2018 году господин Шапошников внес с личного счета в уставной капитал компании «Ваш консалтинг», принадлежавшей его отцу, 870 млн руб., став после этого владельцем 99% компании. Господин Навальный обратил внимание на то, что этот доход спикер Мосгордумы указал в своей декларации за следующий год. Алексей Шапошников в эфире радиостанции «Вести FM» не исключил обращения в суд в связи с видеороликом оппозиционера. По его словам, «это была длящаяся сделка», а декларации «составляются на определенную дату».