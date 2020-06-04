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18:02 (мск), источник: Life.ru

Зеленский заявил, что готов заплатить штраф за поход в кафе во время карантина

С главы государства могут потребовать взыскание в размере 44 тысяч рублей.

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Президент Украины Владимир Зеленский ответил на обвинения в нарушении правил карантина и заявил, что готов заплатить штраф. Об этом он сказал в ходе трансляции в социальной сети Facebook.

— Я готов заплатить штраф, если я что-то нарушил. Меня пригласили, я зашел, все там проверили. Просто доверился команде, — ответил лидер Незалежной на вопрос журналиста.

В свою очередь замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил в эфире телеканала «112 Украина», что за нарушение ограничений президенту может грозить штраф в размере до 17 тысяч гривен (около 44 тысяч рублей). Однако чиновник уточнил, что вина лидера Незалежной пока не доказана.

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Напомним, что накануне президент Украины нарушил меры, введенные из-за коронавируса, и посетил кафе в городе Хмельницком, несмотря на то что все заведения общепита открываются в стране лишь 5 июня.

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