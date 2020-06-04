Сенаторы США предложили ввести новые санкции против «Северного потока-2» задним числом

В документе указано, что предложенные сенаторами поправки в случае принятия вступят в силу в день принятия «Закона о защите европейской энергетической безопасности 2019 года» (Protecting Europe’s Energy Security Act, PEESA).
Этот документ вошел в состав военного бюджета США на 2020 год, подписанного президентом Дональдом Трампом в конце прошлого года.
О том, что группа американских сенаторов планирует представить поправки, которые расширят санкции против «Северного потока-2», стало известно в среду. Новые санкции коснутся компаний, которые будут страховать участвующие в прокладке труб корабли, предоставлять им портовые сооружения или услуги швартования, подчеркивается на сайте сенатора Джона Баррассо.
Санкции против «Северного потока-2» США ввели в декабре прошлого года. Россия обвинения в создании угрозы для энергетической безопасности Европы отрицала. После введения ограничений европейские подрядчики «Газпрома», строившие газопровод, прекратили работы и отозвали свои суда. Российские власти заявили, что страна способна завершить строительство газопровода своими силами, но чуть позже установленного срока. США же подчеркивали, что Россия достроить трубопровод не сможет.