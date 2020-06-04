Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Кадры боя спецназа ФСБ с бандитами В населенном пункте на время спецоперации ввели режим КТО. На предложение сдаться бандиты открыли огонь
Фоторепортажи
16Ликвидация ЧС в Норильске
11«Последний звонок — 2020» в формате онлайн
23:07 (мск), источник: Forbes

Сенаторы США предложили ввести новые санкции против «Северного потока-2» задним числом

Американские сенаторы представили проект новых санкций против газопровода «Северный поток-2». Они предлагают ввести их задним числом, с декабря прошлого года.

Источник: Reuters

В документе указано, что предложенные сенаторами поправки в случае принятия вступят в силу в день принятия «Закона о защите европейской энергетической безопасности 2019 года» (Protecting Europe’s Energy Security Act, PEESA).

Видео
Эксперт оценил угрозы США в адрес Германии из-за «Северного потока-2»

Этот документ вошел в состав военного бюджета США на 2020 год, подписанного президентом Дональдом Трампом в конце прошлого года.

О том, что группа американских сенаторов планирует представить поправки, которые расширят санкции против «Северного потока-2», стало известно в среду. Новые санкции коснутся компаний, которые будут страховать участвующие в прокладке труб корабли, предоставлять им портовые сооружения или услуги швартования, подчеркивается на сайте сенатора Джона Баррассо.

Санкции против «Северного потока-2» США ввели в декабре прошлого года. Россия обвинения в создании угрозы для энергетической безопасности Европы отрицала. После введения ограничений европейские подрядчики «Газпрома», строившие газопровод, прекратили работы и отозвали свои суда. Российские власти заявили, что страна способна завершить строительство газопровода своими силами, но чуть позже установленного срока. США же подчеркивали, что Россия достроить трубопровод не сможет.

Читайте также
 30 самых перспективных россиян до 30 лет — 2020. Рейтинг Forbes
Богатейшие наследники российских миллиардеров. Рейтинг Forbes
Коронавирус COVID-19: главные события 4 июня
В Тольятти переполнены больницы из-за ухудшения ситуации с COVID
Путин поручил найти средства на подключение россиян к газу
В Москве задержан гендиректор Российской венчурной компании
Глава Роспотребнадзора считает неизбежной новую пандемию
Костры, шашлыки, змеи. За что могут оштрафовать на даче
Здоровье
Близнецы одновременно сели на веганскую и мясную диету и сравнили результат Они узнали много нового за время эксперимента.
Hi-Tech
Как выглядит модульный смартфон будущего (фото) Вы захотите себе такой
Горячие темы на Авто
Русская мафия держит оборону в Америке! 252
Как насчёт нового-РАЗДЕЛА ? 155
Чисто поржать))) 154
Не верю в статистику по коронавирусу 142
Кино
От хакерши до ведьмы: Анджелине Джоли — 45 Эталонная красавица и неутомимый общественный деятель, но в первую очередь — успешная и разносторонняя актриса, имеющая за плечами более 50 работ. Вспоминаем творческий путь Анджелины Джоли и отслеживаем эволюцию ее героинь
Новости партнеров
Ургант глаз не мог оторвать от похудевшей Лолиты в телесном комбинезоне
Бессимптомный COVID-19 проявляется этим единственным признаком
Степаненко прокомментировала возвращение Петросяна
Коронавирус съел сердце и легкие: Россия лишилась великого артиста
Gnezdo.ru
Дочь Пугачевой получит роскошное жилье Моисеева
СМИ подтвердили диагноз Дарьи Мороз
Только что стало известно о состоянии Заворотнюк
Эмин показал, с кем проводит время после развода
Леди
В сети обсуждают снимок Подольской в мини-шортах Как выглядит звезда?
Дом
Древнеримскую виллу нашли в Италии после 100 лет поисков
10 самых некурящих городов России
Упрощающие жизнь товары для «ленивых» со скидками на AliExpress
Дома в Италии по цене 1 евро — реальный шанс уехать в Европу или ловушка?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь