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10:31 (мск), источник: Коммерсантъ

В Госдепе США потребовали от России «убраться с Ближнего Востока»

России следует уйти с Ближнего Востока, полагает помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер. По его словам, Москва играет в регионе «деструктивную роль».

Источник: Reuters

«На протяжении 45 лет это было краеугольным камнем американской политики — держать русских подальше от Ближнего Востока. Сейчас они там играют деструктивную роль. И мы, прямо говоря, думаем, что они должны убираться оттуда», — сказал американский чиновник во время видеоконференции, организованной Институтом Ближнего Востока в Вашингтоне.

Шенкер также назвал промахом решение бывшего президента США Барака Обамы «приветствовать приход русских в Сирию», полагая, что это «затянет русских в трясину».

Россия перевернула ход войны, и режим Асада (президента Сирии Башара Асада.—"Ъ") остается там до сих пор. Честно говоря, я думаю, что это был грубый промах (администрации Барака Обамы.—"Ъ").
Дэвид Шенкер
помощник госсекретаря США

Ранее с аналогичной критикой в адрес бывшего главы Белого дома выступал действующий президент Дональд Трамп.

По словам помощника госсекретаря, успехи России в Сирии обусловили ее решение перейти к действиям в Ливии, где гражданская война продолжается с 2011 года. Москва неоднократно отрицала информацию о вмешательстве в военный конфликт в Ливии.

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