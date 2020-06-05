В Госдепе США потребовали от России «убраться с Ближнего Востока»

«На протяжении 45 лет это было краеугольным камнем американской политики — держать русских подальше от Ближнего Востока. Сейчас они там играют деструктивную роль. И мы, прямо говоря, думаем, что они должны убираться оттуда», — сказал американский чиновник во время видеоконференции, организованной Институтом Ближнего Востока в Вашингтоне.
Шенкер также назвал промахом решение бывшего президента США Барака Обамы «приветствовать приход русских в Сирию», полагая, что это «затянет русских в трясину».
Россия перевернула ход войны, и режим Асада (президента Сирии Башара Асада.—"Ъ") остается там до сих пор. Честно говоря, я думаю, что это был грубый промах (администрации Барака Обамы.—"Ъ").
Дэвид Шенкерпомощник госсекретаря США
Ранее с аналогичной критикой в адрес бывшего главы Белого дома выступал действующий президент Дональд Трамп.
По словам помощника госсекретаря, успехи России в Сирии обусловили ее решение перейти к действиям в Ливии, где гражданская война продолжается с 2011 года. Москва неоднократно отрицала информацию о вмешательстве в военный конфликт в Ливии.