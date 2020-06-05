Венесуэла потребовала от Франции выдать укрывшегося в посольстве Гуаидо

«Мы надеемся, что эти правительства (Испании и Франции — ред.) будут действовать должным образом, соблюдая законы принимающего государства, в данном случае Венесуэлы, и предадут беглецов от правосудия в руки венесуэльского правосудия», — сказал Арреаса в интервью радио Union.
По словам министра, Гуаидо является непосредственным участником «Операции Гедеон» — попытки морского вторжения с целью убийства президента Николаса Мадуро, поэтому он «обязан венесуэльскому правосудию и народу Венесуэлы».
Говоря о посольстве Испании, Арреаса указал на укрывшегося там Леопольдо Лопеса, который якобы является инициатором «Операции Гедеон». Лопес, как утверждает глава МИД, продолжает участвовать в заговоре против действующего правительства, находясь на территории испанской дипмиссии.
Несколько дней назад президент Венесуэлы Мадуро неоднократно упомянул Гуаидо как «беглеца от правосудия», что вызвало слухи о его возможном бегстве и попытках получить убежище на территории третьей страны.
В начале мая глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль заявил, что власти предотвратили морское вторжение колумбийских боевиков со стороны штата Ла-Гуайра. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что целью нападения было его убийство. По данным МВД, боевики попытались вторгнуться в страну на быстроходных катерах. Председатель учредительного собрания Диосдадо Кабельо уточнил, что восемь нападавших убиты.
Власти страны задержали за участие в нападении 31 человека. Мадуро сообщил, что среди них двое граждан США, которых он назвал сотрудниками личной охраны Дональда Трампа. Сам глава Белого дома заявил о непричастности к случившемуся.
США, в отличие от России и многих других стран, с января 2019 года не признают Мадуро президентом страны и считают временным главой государства лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо, незаконно провозгласившего себя президентом. Дипломатического присутствия в Венесуэле у Вашингтона нет. В конце марта Минюст США обвинил Мадуро и еще 15 членов руководства страны в причастности к наркоторговле и отмывании денег.