В Берлине отвергли санкции США против «Северного потока — 2»

Мы не комментируем это. Наша принципиальная позиция относительно экстерриториальных санкций также ясна. Мы отвергаем их.
редставитель Министерства экономики ФРГ
Накануне стало известно, что в сенат США внесли законопроект о расширении санкций против проекта. Так, предлагается ввести ограничения в отношении страховых компаний, обслуживающих суда, которые работают на строительстве трубы.
Документ поддержали пять членов палаты от обеих партий, включая сенатора от Техаса Теда Круза.
В конце прошлого года США приняли оборонный бюджет. В него включили ограничения против компаний, участвующих в реализации «Северного потока — 2». Швейцарская Allseas, занимавшаяся прокладкой газопровода, остановила работы.
Министр энергетики России Александр Новак в декабре 2019 года сообщил, что использование трубоукладчика «Академик Черский» — это один из вариантов завершения проекта, но потребуется некоторое время на дополнительную подготовку судна.