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16:35 (мск), источник: РИА Новости

В Берлине отвергли санкции США против «Северного потока — 2»

БЕРЛИН, 5 июн — РИА Новости. В Берлине внимательно следят за развитием ситуации вокруг газопровода «Северный поток — 2», в том числе в США, заявила на брифинге представитель Министерства экономики ФРГ, отвечая на вопрос РИА Новости.

Источник: Строительство газопровода "Северный поток — 2". Архивное фото
Мы не комментируем это. Наша принципиальная позиция относительно экстерриториальных санкций также ясна. Мы отвергаем их.
редставитель Министерства экономики ФРГ
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Накануне стало известно, что в сенат США внесли законопроект о расширении санкций против проекта. Так, предлагается ввести ограничения в отношении страховых компаний, обслуживающих суда, которые работают на строительстве трубы.

Документ поддержали пять членов палаты от обеих партий, включая сенатора от Техаса Теда Круза.

Санкции против «Северного потока — 2»

В конце прошлого года США приняли оборонный бюджет. В него включили ограничения против компаний, участвующих в реализации «Северного потока — 2». Швейцарская Allseas, занимавшаяся прокладкой газопровода, остановила работы.

Министр энергетики России Александр Новак в декабре 2019 года сообщил, что использование трубоукладчика «Академик Черский» — это один из вариантов завершения проекта, но потребуется некоторое время на дополнительную подготовку судна.

Во время загрузки произошла ошибка.
Зависимость стран Европы от российского газа
Источник:©РИА "Новости"
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