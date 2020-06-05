Чехия объявила двух сотрудников посольства России персонами нон грата

Премьер подчеркнул, что инцидент с ядом, который якобы провезли на территорию Праги с целью отравления чешских политиков, нанес ущерб «доброму имени» России.
Мы суверенное государство, и такие действия неприемлемы. Два сотрудника российского посольства были объявлены персонами нон-грата.
Андрей Бабишпремьер Чехии
По словам Томаша Петржичека, дипломатическое урегулирование конфликта невозможно. Он отметил, что чешские власти неоднократно обращались в российское посольство, однако это не принесло результатов.
В мае в чешских СМИ появилась информация, что некий мужчина с российским диппаспортом ввез в Прагу смертельный яд. Целью его называлось отравление старосты района Прага-6 Ондржея Коларжа и приматора Праги Зденека Гржиба, которые причастны к сносу монумента маршалу Коневу и присвоению площади перед посольством РФ имени Бориса Немцова.
Утверждалось, что этим россиянином якобы является и.о. руководителя представительства Россотрудничества в Чехии Андрей Викторович Кончаков. В результате чешские журналисты развернули травлю и антироссийскую кампанию, в адрес одного из дипломатов начали поступать угрозы.
В МИД России публикацию назвали беспочвенными нападками и пригрозили последствиями, внешнеполитическому ведомству Чехии была направлена нота.
Обвинения были отвергнуты с указанием, что ни один дипломат не прибывал в Прагу с марта.
После этих событий Петржичек оценил двусторонние отношения на двойку и выразил надежду на начало консультаций на уровне глав МИДов. Российское посольство уведомило чешское ведомство о готовности к консультациям, однако ответа получено не было.