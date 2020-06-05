Путин отметил востребованность закрепления нормы о защите животных в конституции

17:13 (мск), источник: ТАСС
Эту тему поднял в пятницу в ходе общения главы государства по видеосвязи с экологами и зоозащитниками
Как вы сейчас сами отметили, чрезвычайно востребованное и нужное дело — закрепление в основном законе страны тех норм, которые позволят нам чувствовать себя цивилизованно.
Глава государства также поблагодарил Бурлакова за участие в деятельности рабочей группы по подготовке поправок в конституцию и ответил на приглашение посетить Таганрог: «Город хороший, красивый, постараюсь приехать».