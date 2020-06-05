20:23 (мск), источник: РБК
Трамп заявил о необходимости снять с США ограничения из-за COVID-19
Президент США Дональд Трамп заявил, что для Соединенных Штатов настало время отменить карантинные ограничения, введенные
Мы возвращаемся к прежнему состоянию, мы открываем страну.
Кроме того, Трамп заявил, что компании США достигли «громадных успехов» в деле создания вакцины против коронавируса. По его словам, уже готовы к отправке 2 млн доз, и это будет сделано, как только вакцина пройдет проверку на безопасность. Над созданием вакцин и лекарств против COVID-19 в США успешно работают
Он привел в пример действия губернаторов штатов, которые уже сняли ограничения, и призвал остальных последовать их примеру.
Трамп заявил, что Джорджия, Южная Каролина, Флорида и многие другие места уже открылись и люди там делают «колоссальный бизнес».
США после снятия всех ограничений ожидает «долгий период роста» экономики, заявил Трамп. Он упомянул последние данные по безработице, которая в мае сократилась, а количество рабочих мест увеличилось за этот месяц на 2,5 млн.
Министерство труда США сообщило, что в мае безработица сократилась с 14,7 до 13,3%, притом что эксперты ожидали роста безработицы до 20%.
По данным Университета Хопкинса на 5 июня, в США выявлено 1,875 млн случаев заражения коронавирусом, от болезни умерли более 108 тыс. человек. По абсолютным цифрам страна является лидером по многим показателям эпидемии.
Трамп 30 мая сообщил, что число новых случаев заражения коронавирусом и смертей от вызванных им осложнений снижается на всей территории США. Президент добавил, что пандемия нанесла серьезный ущерб американской экономике, но сейчас фиксируются «замечательные предварительные показатели» в экономике и в разработке вакцины от вируса. «Думаю, что скоро у нас будут очень хорошие результаты. Когда у нас будет эта вакцина, мы сможем раздать ее очень быстро», — пояснил он.