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20:23 (мск), источник: РБК

Трамп заявил о необходимости снять с США ограничения из-за COVID-19

Президент США Дональд Трамп заявил, что для Соединенных Штатов настало время отменить карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Трансляцию пресс-конференции Трампа вела пресс-служба Белого дома на канале в YouTube.

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Источник: AP 2020
Мы возвращаемся к прежнему состоянию, мы открываем страну.
Дональд Трамп

Кроме того, Трамп заявил, что компании США достигли «громадных успехов» в деле создания вакцины против коронавируса. По его словам, уже готовы к отправке 2 млн доз, и это будет сделано, как только вакцина пройдет проверку на безопасность. Над созданием вакцин и лекарств против COVID-19 в США успешно работают семь-восемь компаний, отметил президент США.

Он привел в пример действия губернаторов штатов, которые уже сняли ограничения, и призвал остальных последовать их примеру.

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Трамп заявил, что Джорджия, Южная Каролина, Флорида и многие другие места уже открылись и люди там делают «колоссальный бизнес».

США после снятия всех ограничений ожидает «долгий период роста» экономики, заявил Трамп. Он упомянул последние данные по безработице, которая в мае сократилась, а количество рабочих мест увеличилось за этот месяц на 2,5 млн.

Министерство труда США сообщило, что в мае безработица сократилась с 14,7 до 13,3%, притом что эксперты ожидали роста безработицы до 20%.

По данным Университета Хопкинса на 5 июня, в США выявлено 1,875 млн случаев заражения коронавирусом, от болезни умерли более 108 тыс. человек. По абсолютным цифрам страна является лидером по многим показателям эпидемии.

Однако по количеству смертей на 1 млн населения Соединенные Штаты занимают 12 место (333), уступая таким странам, как Бельгия, Великобритания, Испания, Франция, Швеция и Нидерланды.

Трамп 30 мая сообщил, что число новых случаев заражения коронавирусом и смертей от вызванных им осложнений снижается на всей территории США. Президент добавил, что пандемия нанесла серьезный ущерб американской экономике, но сейчас фиксируются «замечательные предварительные показатели» в экономике и в разработке вакцины от вируса. «Думаю, что скоро у нас будут очень хорошие результаты. Когда у нас будет эта вакцина, мы сможем раздать ее очень быстро», — пояснил он.

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