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20:47 (мск), источник: Коммерсантъ

МИД РФ назвал высылку дипломатов серьезным уроном российско-чешским отношениям

МИД России намерен подготовить «адекватный» ответ на высылку российских дипломатов из Чехии. В сообщении министерства говорится, что действия Праги будут учтены при формировании российской линии в отношении Чехии.

Источник: Reuters
Чешская сторона поступила непорядочно и недостойно, пойдя на этот недружественный шаг. Без каких-либо оснований власти Чехии нанесли серьезный урон российско-чешским отношениям… За такие провокации надо будет отвечать.
МИД РФ

Чехия сегодня приняла решение выслать из страны двух сотрудников российского диппредставительства на фоне шпионского скандала, который разразился после того, как в Праге демонтировали памятник маршалу Ивану Коневу. При этом премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что россиян высылают не за то, что они якобы осуществляли шпионскую деятельность, а за то, что один из них направил в спецслужбы Чехии «ложную информацию» об опасности, грозившей чешским политикам.

Посольство РФ в Праге считает ноту МИД Чехии о высылке двух сотрудников российской дипмиссии сфабрикованной провокацией.

Как сообщает пресс-служба посольства, у двух стран остается все меньше пространства для конструктивного диалога.

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