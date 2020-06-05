МИД РФ назвал высылку дипломатов серьезным уроном российско-чешским отношениям

Чешская сторона поступила непорядочно и недостойно, пойдя на этот недружественный шаг. Без каких-либо оснований власти Чехии нанесли серьезный урон российско-чешским отношениям… За такие провокации надо будет отвечать.
Чехия сегодня приняла решение выслать из страны двух сотрудников российского диппредставительства на фоне шпионского скандала, который разразился после того, как в Праге демонтировали памятник маршалу Ивану Коневу. При этом премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что россиян высылают не за то, что они якобы осуществляли шпионскую деятельность, а за то, что один из них направил в спецслужбы Чехии «ложную информацию» об опасности, грозившей чешским политикам.
Как сообщает пресс-служба посольства, у двух стран остается все меньше пространства для конструктивного диалога.