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22:20 (мск), источник: Интерфакс

Турецкого журналиста приговорили к тюремному сроку за критику агентства Anadolu

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU — В Турции суд приговорил журналиста Метина Уджу к году и двум месяцам тюрьмы за то, что он в твиттере раскритиковал государственное информационное агентство Anadolu за освещение выборов 2018 года, пишет газета Cumhuriyet.

Источник: AFP 2020

Суд признал его виновным в «оскорблении официальных лиц за их трудовую деятельность».

«Я выступаю против агентства Anadolu, которое было основано Ататюрком, а стало агентством пропаганды в руках бесчестных людей», — написал Метин Уджа в твиттере.

Anadolu за четыре дня до президентских выборов в Турции, которые досрочно прошли 24 июня 2018 года, опубликовало график с примерными результатами, которые получат кандидаты.

Уджа обратил внимание на то, что эти данные практически в точности совпали с реальным исходом голосования, а также опубликовал несколько записей, в которых раскритиковал деятельность информагентства.

Гендиректор Anadolu Шенол Казанджи и его заместитель Мустафа Озкая после этого подали иск на Уджи. Дело слушалось почти два года. Журналист с самого начала отрицал свою вину и назвал обвинения в свой адрес «смешными».

«В то время как гендиректор (Anadolu), создавший виртуальную возможность для самой большой в истории фальсификации голосования, не предстал перед судом, меня наказывают, когда я упоминаю об этом вопросе», — говорил Уджа в свое оправдание.

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