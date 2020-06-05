Турецкого журналиста приговорили к тюремному сроку за критику агентства Anadolu

Суд признал его виновным в «оскорблении официальных лиц за их трудовую деятельность».
«Я выступаю против агентства Anadolu, которое было основано Ататюрком, а стало агентством пропаганды в руках бесчестных людей», — написал Метин Уджа в твиттере.
Anadolu за четыре дня до президентских выборов в Турции, которые досрочно прошли 24 июня 2018 года, опубликовало график с примерными результатами, которые получат кандидаты.
Уджа обратил внимание на то, что эти данные практически в точности совпали с реальным исходом голосования, а также опубликовал несколько записей, в которых раскритиковал деятельность информагентства.
Гендиректор Anadolu Шенол Казанджи и его заместитель Мустафа Озкая после этого подали иск на Уджи. Дело слушалось почти два года. Журналист с самого начала отрицал свою вину и назвал обвинения в свой адрес «смешными».
«В то время как гендиректор (Anadolu), создавший виртуальную возможность для самой большой в истории фальсификации голосования, не предстал перед судом, меня наказывают, когда я упоминаю об этом вопросе», — говорил Уджа в свое оправдание.