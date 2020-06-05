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23:22 (мск), источник: Ведомости

Путин передал Ростуризм в подчинение правительству

Президент Владимир Путин передал правительству управление Ростуризмом, самому агентству при этом — функции надзора за деятельностью туроператоров.

Источник: Пресс-служба Президента России

Согласно указу, опубликованному на портале правовой информации, это делается для совершенствования государственного управления в сфере туризма, повышения эффективности отрасли и для оптимизации власти.

Ростуризм с сентября 2018 г. до настоящего времени находился в ведении Минэкономразвития, надзорные функции находились непосредственно у министерства.

О планах передать контроль за Ростуризмом ранее сообщал «Интерфакс», источники агентства заявляли, что ведомство будет подчиняться вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. По словам собеседника «Интерфакса», это решение связано с тем, что Ростуризм будет отвечать за реализацию мер из плана восстановления экономики после коронавируса в сфере туризма.

Помимо Ростуризма, в число агентств и служб, руководство которыми осуществляет правительство, входят Роспотребнадзор, Федеральная антимонопольная служба, Рособрнадзор, Росреестр, Росрезерв и Ростехнадзор. Также правительству напрямую подчиняются Федеральное медико-биологическое агентство, агентства по делам молодежи и национальностей.

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