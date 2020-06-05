23:22 (мск), источник: Ведомости
Путин передал Ростуризм в подчинение правительству
Президент Владимир Путин передал правительству управление Ростуризмом, самому агентству при этом — функции надзора за деятельностью туроператоров.
Согласно указу, опубликованному на портале правовой информации, это делается для совершенствования государственного управления в сфере туризма, повышения эффективности отрасли и для оптимизации власти.
Ростуризм с сентября 2018 г. до настоящего времени находился в ведении Минэкономразвития, надзорные функции находились непосредственно у министерства.
О планах передать контроль за Ростуризмом ранее сообщал «Интерфакс», источники агентства заявляли, что ведомство будет подчиняться
Помимо Ростуризма, в число агентств и служб, руководство которыми осуществляет правительство, входят Роспотребнадзор, Федеральная антимонопольная служба, Рособрнадзор, Росреестр, Росрезерв и Ростехнадзор. Также правительству напрямую подчиняются Федеральное