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5 июня, источник: РИА Новости

Минюст признал введенные из-за коронавируса меры обоснованными

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Противоэпидемические меры, введенные в России, соответствуют Конституции и направлены на заботу о гражданах страны, сообщает пресс-служба Минюста РФ.

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5 июняВ Москве за сутки умерли 58 пациентов с коронавирусом
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:33 MSK, 05.06
Инфицировано449 834+8 726
23.05
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Выздоровело212 680+8 057
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Инфицировано6 703 686+122 620
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Скончалось393 383+5 265
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Источник: РИА Новости

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору проанализировать совместно с правительством Москвы и экспертным юридическим сообществом практику применения нормативных правовых актов, в том числе указов мэра Москвы, принятых для борьбы с распространением COVID-19, особое внимание ведомства должны обратить на положения, в наибольшей степени затрагивающие права и интересы граждан.

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«В результате проведенного исследования Минюст России считает, что меры, введенные на территории Российской Федерации (в том числе указы мэра Москвы и нормативно-правовые акты правительства Москвы), приняты в пределах компетенции соответствующих органов власти, безусловно отвечают конституционным целям охраны жизни и здоровья граждан, соразмерны угрозе распространения эпидемии на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что анализ документов подтвердил, что принимаемые меры предопределяются степенью угрозы на территории каждого региона, а также сопровождаются полномасштабной государственной поддержкой наиболее уязвимых сфер экономики, материальной поддержкой широких категорий граждан.

«Это подтверждает, что при введении неотложных мер были соблюдены требования соразмерности и обоснованности ограничений прав и свобод», — отмечают в Минюсте.

В министерстве подчеркнули, что рассматриваемые меры носят исключительно временный характер и регулярно пересматриваются на предмет соответствия текущей ситуации.

«Постепенные ослабления ограничений в связи с улучшением эпидемиологической обстановки подтверждают, что целью данных мер была именно защита здоровья людей, а не произвольное вмешательство в их личную жизнь. Комплекс принятых в Российской Федерации мер соответствует мировому опыту», — утверждают в Минюсте.

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