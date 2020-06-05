Минюст признал введенные из-за коронавируса меры обоснованными

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«В результате проведенного исследования Минюст России считает, что меры, введенные на территории Российской Федерации (в том числе указы мэра Москвы и
Отмечается, что анализ документов подтвердил, что принимаемые меры предопределяются степенью угрозы на территории каждого региона, а также сопровождаются полномасштабной государственной поддержкой наиболее уязвимых сфер экономики, материальной поддержкой широких категорий граждан.
«Это подтверждает, что при введении неотложных мер были соблюдены требования соразмерности и обоснованности ограничений прав и свобод», — отмечают в Минюсте.
В министерстве подчеркнули, что рассматриваемые меры носят исключительно временный характер и регулярно пересматриваются на предмет соответствия текущей ситуации.
«Постепенные ослабления ограничений в связи с улучшением эпидемиологической обстановки подтверждают, что целью данных мер была именно защита здоровья людей, а не произвольное вмешательство в их личную жизнь. Комплекс принятых в Российской Федерации мер соответствует мировому опыту», — утверждают в Минюсте.