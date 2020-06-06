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13:47 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин приравнял Северный флот к военному округу

Северный флот с 2021 года станет отдельной военно-административной единицей наравне с Западным, Южным, Центральным и Восточным военными округами. Указ подписал президент России Владимир Путин.

Источник: РИА "Новости"

Документ начнет действовать 1 января 2021 года. Он опубликован на портале правовой информации. Границами Северного флота установлены административные границы Коми, Архангельской и Мурманской областей, Ненецкого автономного округа.

Регионы, попавшие в Северный флот, выведены из состава Западного военного округа.

Крым и Севастополь включены в состав Южного военного округа. Границы Центрального и Восточного округов не изменились.

О планах по выделению Северного флота стало известно в 2019 году. В пояснительной записке к проекту документа говорилось, что это позволит «оптимизировать структуру управления вооруженными силами… усовершенствовать взаимодействие Северного флота при решении задач в области обороны на Арктическом стратегическом направлении».

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