13:47 (мск), источник: Коммерсантъ
Путин приравнял Северный флот к военному округу
Северный флот с 2021 года станет отдельной
Документ начнет действовать 1 января 2021 года. Он опубликован на портале правовой информации. Границами Северного флота установлены административные границы Коми, Архангельской и Мурманской областей, Ненецкого автономного округа.
Регионы, попавшие в Северный флот, выведены из состава Западного военного округа.
Крым и Севастополь включены в состав Южного военного округа. Границы Центрального и Восточного округов не изменились.
О планах по выделению Северного флота стало известно в 2019 году. В пояснительной записке к проекту документа говорилось, что это позволит «оптимизировать структуру управления вооруженными силами… усовершенствовать взаимодействие Северного флота при решении задач в области обороны на Арктическом стратегическом направлении».