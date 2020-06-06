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04:11 (мск), источник: ТАСС

Бразилия рассматривает возможность выхода из ВОЗ

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июня. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил Всемирную организацию здравоохранения в излишней идеологизированности и пригрозил выходом своей страны из этой организации. Об этом политик заявил 5 июня.

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Источник: AFP 2020

«Я предупреждаю: Соединенные Штаты вышли из ВОЗ, и мы в будущем рассматриваем [этот вариант]. Или в будущем ВОЗ станет работать без идеологической подоплеки, или мы тоже уйдем. Нам не нужно, чтобы люди извне указывали, что нам тут делать в части здравоохранения», — сказал он в ходе общения с журналистами у ворот официальной резиденции.

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Жаир Болсонару, как и его американский коллега Дональд Трамп, является сторонником применения для лечения коронавируса противомалярийного препарата гидроксихлорохин. Бразильский лидер напомнил об отзыве авторами статьи о рисках данного препарата при коронавирусе, опубликованной ранее в медицинском журнале Lancet. «Стоило Трампу сократить финансирование, так они сразу передумали», — подметил Болсонару. После отзыва публикации в ВОЗ заявили, что продолжат испытания гидроксихлорохина в качестве лекарства от коронавируса.

Президент США Дональд Трамп 29 мая заявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с ВОЗ, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали американские власти. Трамп в очередной раз выступил с утверждением, что Китай в полной мере контролирует ВОЗ. По версии президента США, власти КНР и руководство ВОЗ не приняли надлежащих мер в связи с распространением коронавируса нового типа.

Ультраправый политик Болсонару, представляющий консервативную Социал-либеральную партию, вступил в должность президента Бразилии 1 января 2019 года. За резкие высказывания и схожесть взглядов с президентом США Жаира Болсонару часто называют «тропическим Трампом». Сам Болсонару не раз заявлял, что Трамп служит ему примером и что он, как и американский лидер, хочет «сделать свою страну великой».

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