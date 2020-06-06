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05:14 (мск), источник: ТАСС

Страны G20 выделят более $21 млрд на борьбу с коронавирусом

Средства направят на диагностику, разработку вакцины, лечение пациентов.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:33 MSK, 05.06
Инфицировано449 834+8 726
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
23.055.06
Скончалось5 528+144
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
23.055.06
Выздоровело212 680+8 057
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
23.055.06
Инфицировано6 703 686+122 620
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
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1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
23.055.06
Скончалось393 383+5 265
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
23.055.06
Выздоровело2 906 748+62 297
23.05
107351
24.05
44611
25.05
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26.05
71295
27.05
54085
28.05
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29.05
67138
30.05
76795
31.05
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1.06
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Источник: AFP 2020

ТАСС, 6 июня. Страны Группы двадцати (G20) договорились выделить более $21 млрд на финансирование в области здравоохранения в рамках борьбы с пандемией нового коронавируса. Такие данные были опубликованы в субботу на официальном сайте «двадцатки».

«G20 вместе с приглашенными странами координировала глобальные усилия по поддержке борьбы с пандемией COVID-19. На сегодняшний день члены G20 и приглашенные страны-участницы обязались выделить более $21 млрд для финансирования глобального здравоохранения», — говорится в заявлении.

Отмечается, что все предоставленные G20 средства будут задействованы в процессах, направленных на предотвращение дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, в частности, на диагностику, разработку вакцины, лечение пациентов с коронавирусом и различные исследования.

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