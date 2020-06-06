06:08 (мск), источник: Lenta.Ru
Байден набрал необходимое число голосов для выдвижения кандидатом в президенты
Бывший
Байден набрал 1993 голоса при необходимой поддержке 1991 делегата. Его ближайший соперник, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс получил 1042 голоса. Однако он еще в апреле отказался от дальнейшей борьбы.
Официальные кандидаты от Демократической и Республиканской партий США должны быть выдвинуты на национальных съездах, которые пройдут с 17 по 20 и с 24 по 27 августа соответственно. Нынешний глава государства Дональд Трамп является безоговорочным лидером среди республиканцев.
Выборы в США намечены на 3 ноября 2020 года. Согласно последним данным опроса Университета Монмута, за Байдена готовы отдать голоса 52 процента респондентов, за нынешнего президента — на 11 процентов меньше. За месяц Байден упрочил свои позиции на 2 процента.