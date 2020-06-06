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10:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин поручил разработать курсы по генетике для школьников

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать учебные курсы по генетике. Они будут предназначены для школьников, передает РИА Новости.

Источник: AP 2020

Правительство должно будет составить программы для общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей. Путин также призвал разработать программы, по которым педагогические работники смогут повысить квалификацию в этой области.

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4 июня губернатор Ханты-Мансийского округа Наталья Комарова попросила Путина помочь с созданием геномного центра в регионе. Как уточнила губернатор, к работе в центре планируется привлечь более 200 специалистов: генетиков, биохимиков и биоинформатиков.

Создание как минимум трех центров геномных исследований предусмотрено нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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