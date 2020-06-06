Путин поручил создать национальную базу генетических данных

«Обеспечить создание и функционирование информационно-аналитической системы хранения и обработки генетических данных “Национальная база генетической информации”, включая разработку форматов хранения и передачи данных, сопутствующих поисковых программ и программных средств», — говорится в сообщении.
Поручение должно исполнить правительство при участии национального исследовательского центра «Курчатовский институт». Кроме того, каждый год начиная с 2021-го на эти цели будут выделяться деньги из бюджета.
Кроме того, правительство должно разработать учебные курсы и дисциплины в области генетики для школ и организаций дополнительного образования. Также необходимо организовать повышение квалификации педагогов.
Президент также поручил обеспечить создание в России «отечественного лабораторного и научного оборудования, позволяющего осуществлять исследования мирового уровня в области генетических технологий, а также производство расходных материалов к нему».
Господин Путин предложил создать национальную базу генетической информации в мае. База предоставит всем научным институтам доступ к коллекциям генетических образцов.