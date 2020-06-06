Россия рассказала о возможных провокациях НАТО на параде Победы

«Хотелось бы надеяться на то, что здравый смысл возобладает, но полной уверенности быть не может, поскольку в альянсе планировали пик военной активности к 9 Мая», — отметил он.
7 мая Пентагон опубликовал свою версию истории Второй мировой с вторжением СССР. В тексте нет упоминания об этом историческом событии, как и вообще о ходе военных действий СССР против Германии. Вместо этого там кратко изложена роль США в войне после высадки в Нормандии.
Из-за распространения коронавируса в России парад Победы 9 мая отменили, отложив его на неопределенный срок. В итоге мероприятие пришлось перенести с 9 мая на 24 июня из-за коронавируса. В этот день в 1945 году прошел исторический парад в честь победы в Великой Отечественной войне. В 2020 году 24 июня объявили нерабочим днем с сохранением заработных плат.