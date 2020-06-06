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15:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Россия рассказала о возможных провокациях НАТО на параде Победы

Россия допускает, что НАТО может предпринять провокационные действия во время парада Победы. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, передает ТАСС.

Источник: AP 2020

«Хотелось бы надеяться на то, что здравый смысл возобладает, но полной уверенности быть не может, поскольку в альянсе планировали пик военной активности к 9 Мая», — отметил он.

7 мая Пентагон опубликовал свою версию истории Второй мировой с вторжением СССР. В тексте нет упоминания об этом историческом событии, как и вообще о ходе военных действий СССР против Германии. Вместо этого там кратко изложена роль США в войне после высадки в Нормандии.

Из-за распространения коронавируса в России парад Победы 9 мая отменили, отложив его на неопределенный срок. В итоге мероприятие пришлось перенести с 9 мая на 24 июня из-за коронавируса. В этот день в 1945 году прошел исторический парад в честь победы в Великой Отечественной войне. В 2020 году 24 июня объявили нерабочим днем с сохранением заработных плат.

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