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21:33 (мск), источник: РИА Новости

Путин призвал подумать, как деятелям культуры сохранить квалификацию

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал подумать, что можно сделать, для того чтобы деятели культуры сохранили квалификацию в период пандемии.

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«Я хочу еще раз обратиться к главному санитарному врачу, к медикам, подумать вместе с представителями отрасли на тему о том, что можно сделать для наших деятелей культуры, искусства, чтобы они не утрачивали свою квалификацию. Где-то музыканты могут дома потренироваться, певцы могут дома, наверное, но балетное сообщество — нет. Поэтому здесь можно, наверняка можно вместе с представителями отрасли найти такие формы сегодняшнего функционирования, чтобы они не вели к полной или к серьезной утрате квалификации и уровня», — сказал он на встрече с деятелями культуры.

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