Попова выразила надежду на стабильное развитие ситуации с COVID-19

«Мы очень надеемся, что эта ситуация [с коронавирусом] будет идти так, как идет, и алгоритмы, тенденции мы сможем сохранить, но только при полном и безукоризненном исполнении всех сегодняшних требований всеми нашими согражданам», — сказала Попова на встрече президента России Владимира Путина с деятелями культуры.
В свою очередь, Путин отметил, что выход из ограничений, введенных
Ранее в этот же день стало известно, что коэффициент распространения коронавируса в России снизился до 0,97, а в Москве — до 0,81.
Накануне замминистра здравоохранения России Евгений Камкин рассказал, что 53 федеральных медицинских центра в РФ перепрофилировали в регионах для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.
По данным на 6 июня, в России выявили 458 689 случаев заболевания COVID-19. С начала эпидемии выздоровели уже 221 388 человек.