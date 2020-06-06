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17:14 (мск), источник: Известия

Попова выразила надежду на стабильное развитие ситуации с COVID-19

Роспотребнадзор надеется, что ситуация с коронавирусом в стране будет развиваться так же, как и сейчас. Об этом в субботу, 6 июня, сообщила глава ведомства Анна Попова.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:40 MSK, 06.06
Инфицировано458 689+8 855
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
24.056.06
Скончалось5 725+197
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
6.06
197
24.056.06
Выздоровело221 388+8 708
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
24.056.06
Инфицировано6 734 088+83 041
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
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30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
24.056.06
Скончалось394 875+3 436
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
24.056.06
Выздоровело2 746 192 
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
6.06
0
24.056.06
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Источник: Известия

«Мы очень надеемся, что эта ситуация [с коронавирусом] будет идти так, как идет, и алгоритмы, тенденции мы сможем сохранить, но только при полном и безукоризненном исполнении всех сегодняшних требований всеми нашими согражданам», — сказала Попова на встрече президента России Владимира Путина с деятелями культуры.

В свою очередь, Путин отметил, что выход из ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, должен быть спокойным и осознанным.

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Ранее в этот же день стало известно, что коэффициент распространения коронавируса в России снизился до 0,97, а в Москве — до 0,81.

Накануне замминистра здравоохранения России Евгений Камкин рассказал, что 53 федеральных медицинских центра в РФ перепрофилировали в регионах для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

По данным на 6 июня, в России выявили 458 689 случаев заболевания COVID-19. С начала эпидемии выздоровели уже 221 388 человек.

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