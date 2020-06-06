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16:31 (мск), источник: Известия

Путин заявил о важности осознанного выхода из ограничений по COVID-19

Выход из ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, должен быть спокойным и осознанным. Об этом в субботу, 6 июня, заявил президент России Владимир Путин на онлайн-встрече с деятелями культуры.

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РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:40 MSK, 06.06
Инфицировано458 689+8 855
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Источник: Пресс-служба Президента России

«Всё-таки будем стремиться к тому, чтобы выходить из этой ситуации как можно быстрее. Осознано, спокойно, но как можно быстрее», — подчеркнул он.

Говоря о снятии введенных ограничений в учреждениях культуры, глава государства заявил, что жизнь и здоровье граждан являются безусловной ценностью. В то же время он призвал избегать «излишней забюрокраченности».

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Также президент выразил надежду, что театры в скором времени возобновят работу. В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова, также принимающая участие в онлайн-встрече, заявила, что новый театральный сезон сможет начаться со зрителями в зале.

2 июня вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, что концертные залы и театры должны открыться на последнем этапе снятия ограничений, то есть осенью этого года.

6 мая глава Попова рассказала, что карантинные меры в России будут снимать в три этапа. На первом этапе россиянам разрешат заниматься спортом на открытом воздухе, на втором будут отменены ограничения на прогулки, а также начнут работать образовательные учреждения и торговые точки, но с ограничением по числу посетителей. На третьем этапе откроются для свободного посещения парки и скверы, магазины, кафе и рестораны без каких-либо ограничений.

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