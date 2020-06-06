Путин заявил о важности осознанного выхода из ограничений по COVID-19

«Всё-таки будем стремиться к тому, чтобы выходить из этой ситуации как можно быстрее. Осознано, спокойно, но как можно быстрее», — подчеркнул он.
Говоря о снятии введенных ограничений в учреждениях культуры, глава государства заявил, что жизнь и здоровье граждан являются безусловной ценностью. В то же время он призвал избегать «излишней забюрокраченности».
Также президент выразил надежду, что театры в скором времени возобновят работу. В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова, также принимающая участие в
2 июня
6 мая глава Попова рассказала, что карантинные меры в России будут снимать в три этапа. На первом этапе россиянам разрешат заниматься спортом на открытом воздухе, на втором будут отменены ограничения на прогулки, а также начнут работать образовательные учреждения и торговые точки, но с ограничением по числу посетителей. На третьем этапе откроются для свободного посещения парки и скверы, магазины, кафе и рестораны без